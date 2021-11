In Una vita nel corso delle prossime settimane, il matrimonio di Lolita e Antonito verrà messo in crisi dalla new entry Natalia Quesada. La moglie di Palacios arriverà a sospettare che Antonito la stia tradendo anche a causa di alcuni scatti compromettenti che qualcuno le farà recapitare. Più furiosa che hai, Lolita arriverà a cacciare di casa Antonito.

Antonito cederà al fascino di Natalia? Lolita sospettosa

Tra qualche settimana in Una vita faranno il loro ingresso due nuovi personaggi. Si tratta di Aurelio e Natalia Quesada, che giungeranno ad Acacias per regolare i conti con Marcos Bacigalupe.

Sin da subito, si intuirà come i nuovi arrivati scombussoleranno le vite degli abitanti del quartiere. Tra questi ci sarà anche Antonito Palacios, il quale non rimarrà indifferente al fascino di Natalia. Quest'ultima non si farà scrupoli ad inserirsi nel matrimonio dei coniugi Palacios e sembrerà riuscire a mettere zizzania tra loro. Antonito faticherà a non cedere alla tentazione ogni qualvolta si ritroverà in compagnia di Natalia. Anche Lolita noterà la vicinanza tra il marito e la nuova arrivata.

Una vita: Antonito ricattato, ma dietro a tutto c'è Natalia

Nelle prossime puntate della soap Tv ambientata ad Acacias, la situazione sarà destinata, a complicarsi. Antonito e Natalia verranno fotografati mentre di trovano insieme da un uomo misterioso.

Gli scatti saranno alquanto compromettenti e il fotografo non esiterà a ricattare Antonito. Il figlio di Ramon sarà costretto a cedere al ricatto ma i telespettatori di Una vita scopriranno che Natalia sarà in realtà complice del fotografo. A questo punto, ci si chiederà quale sia il piano della giovane Quesada. Nel frattempo, il fotografo recapiterà alcuni degli scatti che ritraggono Natalia e Antonito insieme anche a Lolita.

Lolita convinta del tradimento di Antonito, lo caccia di casa

Come prevedibile, Lolita andrà su tutte le furie e le fotografie sembreranno confermare i suoi sospetti circa un tradimento del marito. Profondamente delusa da ciò che avrà visto, la bottegaia prenderà una drastica decisione. Lolita infatti, non riuscirà a capacitarsi di come Antonito possa essersi avvicinato tanto a Natalia e pertanto deciderà di cacciarlo di casa.

Questa volta il matrimonio dei coniugi Palacios sarà messo a dura prova, visto e considerato che Antonito sembrerà aver perso la testa per la nuova arrivata. Resta da capire se e quando il marito di Lolita, scoprirà di essere caduto nella trappola di Natalia. Per non perdere nulla di questa intricata story line, si ricorda che Una vita va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.