Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', che racconta i tormenti e le vicissitudini degli abitanti di un quartiere immaginario chiamato Acacias. Le nuove trame fanno riferimento alle puntate inedite che saranno trasmesse in Italia dal 22 al 26 novembre 2021, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla morte violenta dell'avvocato Javier Velasco, sui piani orditi da Genoveva per tenere Felipe all'oscuro di tutto, sul matrimonio di Felicia e Marcos, sull'incontro fra Maite e Liberto e sulle informazioni che Alvarez Hermoso chiederà sul conto di Genoveva.

Maite conosce Anabel

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Velasco intuirà il tentativo di avvelenamento di Genoveva e reagirà avventandosi contro di lei per ucciderla. Laura correrà in soccorso della sua padrona e sparerà alle spalle dell'avvocato, uccidendolo all'istante. Finalmente libera, Salmeron riporterà a casa Felipe facendogli credere di avere un matrimonio felice. Nel tentativo di impedire che il marito recuperi la memoria, Genoveva chiederà ai vicini e ai Signori di non raccontare a Felipe nulla del suo passato. Nonostante la buona volontà di Genoveva Salmeron, Alvarez Hermoso troverà in un cassetto un fazzoletto con le iniziali di Marcia. Anabel informerà Camino che Felicia e Marcos si sono sposati, rendendole sorellastre.

Più tardi, Camino presenterà Maite all'amica, lasciandole capire che è lei la donna che ama.

Puerta viene arrestato

Miguel proseguirà il suo corteggiamento della bella "Messicana". Grazie all'aiuto di Jacinto, Josè Miguel farà arrestare per truffa il dottor Puerta. Poco dopo, Dominguez deciderà di annullare l'esibizione canora della moglie, per poi cambiare idea dopo aver ricevuto una lettera da Cinta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La missiva della giovane, infatti, spingerà Bellita a sperimentare rimedi più efficaci per trovare la voce in tempo per l'esibizione. Dopo aver provato i piatti cucinati da Sabina, i domestici rimarranno molto affascinati da lei e dalle sue competenze. Marcos e Felicia ritorneranno dalla loro luna di miele e verranno accolti da Anabel che chiederà a Pasamar di far pace con Camino.

Maite incontrerà Liberto per riscuotere dei soldi che le doveva e per informarlo di essere ritornata ad Acacias per prendere Camino e portarla via con sé. Lolita e Ramon organizzeranno una sorpresa ad Antonito per festeggiare la vittoria delle elezioni e la conseguente nomina a deputato. Felipe parteciperà ad una riunione con Liberto e Ramon in cui chiederà ai suoi amici informazioni sul suo matrimonio con Genoveva.