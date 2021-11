Tante novità terranno alta l'attenzione dei fan di Una vita, la soap opera di punta della rete ammiraglia Mediaset che ogni giorno tiene incollati oltre due milioni di telespettatori. Le trame provenienti dalla Spagna raccontano che nelle prossime puntate si assisterà a molto abbandoni. In particolare, Laura Alonso, Santiago Becerra e Felicia Pasamar usciranno di scena in occasione di un salto temporale di alcune settimane.

Una vita: Maite e Camino lasciano Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv annunciano l'uscita di alcuni protagonisti dello sceneggiato iberico.

Ebbene sì, tra poco i telespettatori dovranno salutare Camino che potrà finalmente vivere la sua storia d'amore con Maite a Parigi. La ragazza, infatti, uscirà di scena dopo essersi chiarata una volta per tutte con Felicia, ostile alla relazione con la pittrice.

Ma non saranno solo Maite e Camino a lasciare Acacias 38, in quanto Laura scomparirà per qualche tempo per poi ritornare intenzionata a tendere una trappola ai danni di Genoveva, avvalendosi della complicità di Mendez, Felipe e Santiago.

Laura e Santiago dicono addio alla soap opera dopo un salto temporale

Dagli spoiler di Una vita si evince che Laura deciderà di rimediare ai suoi sbagli che ha commesso nel ricco borgo spagnolo. In pratica, la Alonso riuscirà a far confessare la verità sull'omicidio di Marcia alla Salmeron, che finalmente potrà essere arrestata.

A questo punto, avverrà un salto temporale di qualche settimana, dove Laura lascerà Acacias 38 dopo aver partecipato alla vendetta contro Genoveva. La domestica, infatti, non vorrà più avere rapporti con il quartiere, decidendo di trasferirsi da suo sorella Lorenza per condurla in un'altra destinazione dalla clinica, doveo si trova ricoverata per i suoi problemi di deambulazione.

Un addio definitivo per Laura, a cui si aggiungerà quello di Santiago. L'uomo, infatti, non tornerà più ad essere protagonista della trama visto che riuscirà a portare a termine il suo obbiettivo ovvero quello di vendicarsi di Genoveva. Per questo motivo, Becerra abbandonerà Acacias 38 per rifarsi un futuro lontano da tanto dolore.

Natalia e Aurelio arrivano, Felicia muore

Ma non ci saranno solo partenze in quanto il ricco quartiere sarà funestato da una grave perdita. Il pubblico italiano, infatti, assisterà all'uscita di scena di Felicia, che morirà in circostanze ancora tutte da chiarire. Un giallo, a cui Marcos sarà chiamato ad indagare per cercare la verità.

Tanti abbandoni che coincideranno con l'arrivo di nuovi personaggi che movimenteranno le vicende ambientate in Spagna. Natalia e suo fratello Aurelio Quesada faranno il loro arrivo nella soap opera con intenzioni molto bellicose.