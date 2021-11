Tra qualche settimana i telespettatori di Una vita vedranno Genoveva finire in carcere per l'omicidio di Marcia. Dopo questo avvenimento, ci sarà un piccolo salto temporale che vedrà la dark lady cercare di evitare la condanna a morte per l'atroce delitto. Per questo scriverà una lettera a sua Maestà il Re di Spagna, chiedendo clemenza.

In Una vita, Genoveva finisce in carcere per l'omicidio di Marcia

Genoveva sarà protagonista ancora per lungo tempo nelle vicende ambientare ad Acacias. Nelle prossime settimane, Felipe, in combutta con Mendez, Santiago e Laura, riuscirà ad incastrarla per l'omicidio di Marcia.

Genoveva infatti, credendo che Santiago stia torturando Felipe, arriverà a confessare il terribile delitto finendo così in carcere. Dopo questo avvenimento, nella soap Tv iberica ci sarà un piccolo salto temporale. Le vicende riprenderanno a distanza di poco tempo e vedranno Genoveva ancora in carcere, pronta a vendicarsi di Felipe. Quest'ultimo intanto, crederà che ormai questa brutta storia sia finita, ma non sa che in realtà la moglie avrà intenzione di ucciderlo.

Genoveva rischia la condanna a morte e scrive una lettera al Re di Spagna

Dando uno sguardo alle anticipazioni, Genoveva si infurierà quando verrà a sapere che Felipe avrà fatto pubblicare sul giornale tutta la vera storia. A questo punto sarà sempre più convinta di vendicarsi di Alvarez Hermozo.

Fortunatamente, Mendez eviterà che Felipe faccia visita a Genoveva in prigione, visto che proprio il commissario troverà Salmeron in possesso di una piccola arma con cui avrebbe voluto uccidere Felipe. Dunque Mendez rovinerà i piani della dark lady la quale, deciderà di scrivere due lettere: una a Felipe e l'altra a Sua Maestà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, i vicini di Acacias, ignari di tutto, commenteranno la possibilità che Genoveva venga condannata a morte per l'omicidio di Marcia.

Genoveva chiede clemenza al Re di Spagna: riuscirà a uscire di prigione?

In Una vita, Genoveva si giocherà tutte le carte pur di evitare la pena di morte e uscire dal carcere. Felipe riceverà la missiva della dark lady, in cui lei gli chiederà perdono con il cuore in mano.

Ovviamente, Alvarez Hermoso non crederà a una sola parola scritta da Genoveva. Intanto, Genoveva continuerà a cercare una soluzione per evitare la condanna a morte e per uscire di prigione e riuscirà a far uscire sul giornale un articolo che la metterà in una buona luce. In seguito, proprio Felipe verrà a sapere che Salmeron avrà chiesto clemenza al Re di Spagna. Una notizia che spiazzerà pure l'avvocato che ovviamente perderà le staffe. Genoveva starà agendo con astuzia e non è escluso che possa di nuovo farla franca, senza pagare per crimini commessi.