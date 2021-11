Nella soap opera Una vita tra qualche settimana, Genoveva Salmeron cadrà nella trappola ordita da Felipe e confesserà finalmente l'omicidio di Marcia.

Tutto avverrà durante il sequestro, in particolare nel momento in cui la dark lady crederà che Felipe sia sottoposto a terribili torture. Sarà a questo punto che la donna, rivelerà a Santiago la verità. In seguito, si scoprirà che gli altri finti sequestratori saranno Laura e Mendez. Per Genoveva scatteranno le manette.

Felipe e Genoveva rapiti da Santiago, ma è una trappola

Ben presto Felipe riuscirà ad ottenere la tanto sospirata vendetta per l'omicidio di Marcia.

Nelle prossime settimane, i fan di Una vita scopriranno che l'amnesia dell'avvocato sarà stata solo uno stratagemma per incastrare Genoveva.

La vicenda si farà più chiara nel momento in cui Felipe e Genoveva verranno rapiti mentre staranno partendo per una seconda luna di miele. Tra i sequestratori, Genoveva riconoscerà Santiago. La dark lady e Felipe verranno tenuti prigionieri in un casolare abbandonato e qui Alvarez Hermozo cercherà di rassicurare la donna, dicendole che farà di tutto per farla uscire di lì.

Anticipazioni Una vita: Genoveva confessa l'omicidio di Marcia

La situazione si farà sempre più difficile per i due coniugi, nel momento in cui Felipe verrà sottoposto a delle torture. L'uomo verrà portato in un'altra stanza e Genoveva udirà con orrore i suoi lamenti.

La dark lady a questo punto, tenterà di convincere i sequestratori a fermare tutto, offrendo loro del denaro.

Santiago e gli altri due rapitori non avranno nessuna intenzione di cedere e, di fronte alle differenze di Felipe, Genoveva alla fine confesserà di aver ucciso Marcia.

A questo punto Santiago sorriderà, visto che sarà riuscito a farla confessare.

Felipe vendica la morte di Marcia, Genoveva arrestata

In Una vita, Genoveva scoprirà di essere stata incastrata. Gli altri due sequestratori, sveleranno la propria identità e con sorpresa, Salmeron scoprirà che si tratta di Laura e Mendez.

Felipe, una volta ascoltata la confessione di Genoveva si libererà e se ne andrà disgustato.

L'uomo finalmente, avrà ottenuto la sua vendetta e non avrà nessuna intenzione di ascoltare le giustificazioni di Genoveva. Il suo piano avrà funzionato e, a questo punto, Salmeron finirà in prigione.

Dando uno sguardo alle anticipazioni successive, però, Felipe non potrà cantare vittoria troppo a lungo. Salmeron infatti, potrebbe avere un nuovo asso nella manica e potrebbe non rimanere in carcere a lungo.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 14:10.