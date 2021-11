Colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate di Una vita. José Miguel e Alodia torneranno ad Acacias annunciando la morte di Bellita. Rosina però, comincerà a nutrire qualche sospetto sull'intera vicenda, notando lo strano comportamento di Dominquez e della domestica. La moglie di Liberto non sembrerà darsi pace e si confiderà con l'amica Susana. Bellita sarà davvero morta?

José torna ad Acacias e annuncia la morte di Bellita

Le nuove puntate di Una vita, in onda tra qualche settimana su Canale 5, riserveranno non poche sorprese ai telespettatori.

Le vicende subiranno uno scossone dopo un piccolo salto temporale. José Miguel e la domestica Alodia faranno ritorno ad Acacias dopo essere stati in Argentina, ma saranno soli. Bellita non ci sarà e sarà proprio José a comunicare ai vicini la morte della moglie. Un vero e proprio colpo di scena che lascerà basiti tutti quanti, visto e considerato che le cause della morte della cantante sembreranno essere avvolte nel mistero.

Rosina sospetta che José e Alodia stiano nascondendo qualcosa

Ben presto, in Una vita, Rosina comincerà a nutrire dei sospetti sull'intera vicenda. La moglie di Liberto noterà infatti alcuni dettagli che la faranno dubitare. In particolare, non le sfuggirà il fatto che Alodia, dopo il ritorno dal l'Argentina, sarà molto strana, tanto che non si presenterà nemmeno al funerale di Bellita.

Anche José Miguel non sarà da meno. Il vedovo di Bellita arriverà a chiedere , Servante e ai domestici, di annullare il tributo musicale che gli stessi avevano preparato per onorare la defunta. Non solo, Rosina sorprenderà José e Alodia in atteggiamenti equivoci. A questo punto, Rosina arriverà addirittura a pensare che i due abbiano una relazione.

In Una vita, Rosina confiderà a Susana i suoi sospetti su José

Con il prosieguo delle puntate, Rosina continuerà a indagare, visto e considerato che sentirà delle risate provenire dall'appartamento dei Dominquez. Alla donna sembrerà strano questo comportamento, vista la recente scomparsa di Bellita. La moglie di Liberto, confiderà i suoi sospetti a Susana.

Anche l'ex sarta, ha notato qualcosa di strano nei comportamenti di José e della domestica e appoggerà in toto i pensieri della sua amica. Nel frattempo, proprio Dominquez e Alodia si accorgeranno che Rosina e Susana staranno indagando sulle loro vite, dopo la morte di Bellita e prenderanno una decisione che lascerà ulteriormente sorpresi i telespettatori di Una vita. Dando uno sguardo alle trame successive infatti, si scoprirà che Bellita non sarà affatto morta e che tutto è stato parte di un piano per poter smascherare uno sorta di stalker che aveva minacciato la cantante. Per ulteriori dettagli, non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap Tv iberica.