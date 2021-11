A Uomini e donne, le puntate che andranno in onda tra fine novembre e dicembre vedranno tra i protagonisti Armando Incarnato. Il cavaliere di riavvicinerà a Ida Platano dopo quanto accaduto tra la dama e Diego.

Non solo, Armando farà arrabbiare Maria De Filippi, nel momento in cui accuserà ancora Marcello per qualcosa di non veritiero. Incarnato quindi, sarà costretto a chiedere scusa al cavaliere di Torino.

Armando Incarnato e Ida Platano ballano insieme

Le puntate in onda tra fine novembre e dicembre saranno ricche di colpi di scena. Dando uno sguardo a ciò che è avvenuto nelle ultime registrazioni, Ida Platano deciderà di rimanere a Uomini e donne, nonostante la delusione per la fine della storia con Diego.

Quest'ultimo cercherà di chiederle perdono ma la dama bresciana sembrerà non volerne sapere.

Sarà Armando Incarnato ad approfittare in qualche modo della situazione, riavvicinandosi a Ida Platano, con la quale molto tempo fa aveva avuto una breve frequentazione. Le registrazioni, parlano di un ballo tra i due e di una particolare intesa, che non è sfuggita ai presenti in studio.

Armando attacca Marcello ma fa una figuraccia

Se Armando sembrerà riprovarci con Ida Platano, prima di ciò, dovrà affrontare una bella tirata di orecchie da parte di Maria De Filippi. Sempre sbirciando quanto riportato dai presenti alle ultime registrazioni, si viene a sapere che il cavaliere partenopeo attaccherà duramente Marcello Messina, nel momento in cui il cavaliere torinese chiuderà la sua conoscenza con Jessica.

Ancora una volta, Incarnato lo accuserà di aver preso in giro la redazione di U&D, sostenendo che il cavaliere non ha il cuore libero. Secondo Armando, Marcello sarebbe ancora legato alla sua ex fidanzata, con la quale avrebbe passato anche le vacanze estive in Puglia. Accuse rispedite al mittente da Marcello, il quale, questa volta, vorrà vedere le prove che Armando ha dichiarato di avere.

Proprio in questo frangente, Armando farà una figuraccia.

Anticipazioni U&D: Armando costretto a chiedere scusa a Marcello

In particolare la segnalazione riportata da Armando si rivelerà una fake. Proprio Maria De Filippi, inviterà Armando a non riportare cose che provengono da fonti inattendibili. Si verrà a sapere tra l'altro che, chi ha contattato Armando, è una persona che vuole infangare da tempo Uomini e donne.

Pertanto, alla luce di questo, Armando si prenderà una bella strigliata da parte della conduttrice, che inviterà il cavaliere a chiedere scusa a Marcello. Tutto finirà a tarallucci e vino? Pare di no, visto che Armando inizialmente si rifiuterà di stringere la mano a Messina, salvo poi cambiare idea e sancire la pace.