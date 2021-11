L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per tutto il mese di novembre e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Armando che si ritroverà al centro di una brutta figura nei confronti di Maria De Filippi ma anche del cavaliere Marcello, che metterà in discussione, provando a screditarlo agli occhi dei presenti in studio.

La brutta figura di Armando: anticipazioni Uomini e donne novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso delle prossime settimane di novembre, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Armando Incarnato, il quale metterà in discussione il percorso di Marcello.

Il motivo? Armando sostiene che l'ex fidanzato di Ida Platano non sarebbe stato sincero e che avrebbe nascosto anche il fatto di essere stato in vacanza, questa estate, con la sua ex fidanzata, nonostante in studio dicesse che si trattava di una storia chiusa da tempo.

Armando ha portato in trasmissione anche una foto delle vacanze estive di Marcello, sottolineando il fatto che in quegli scatti era in compagnia della sua ex in Puglia. Accuse che Marcello ha rigettato al mittente, svelando e dimostrando che quelle foto in realtà sono state scattate in Liguria e con lui non c'era la sua ex bensì un gruppo di amici.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che dopo questa prima brutta figura di Armando nei confronti di Marcello, il cavaliere è stato messo alla berlina anche da Maria De Filippi.

Maria e Marcello smascherano Armando a U&D

La conduttrice, infatti, ha svelato che Armando ha creduto alla segnalazione che gli è stata fatta da una persona che cerca in tutti i modi di screditare la trasmissione e il programma, di conseguenza non attendibile.

E così, Armando si è ritrovato al centro di una doppia brutta figura dato che ha provato a screditare Marcello e poi ha riportato una segnalazione non veritiera nel programma, con tanto di sgridata da parte di Maria che a quel punto ha chiesto ad Incarnato di chiedere scusa.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno in onda per il mese di novembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Ida Platano.

Ida Platano annuncia il suo addio al programma: anticipazioni Uomini e donne

La dama, dopo aver fatto i conti col rifiuto di Diego che ha scelto di non uscire dallo studio con lei, ha comunicato la sua intenzione di voler andare via dalla trasmissione e quindi di congedarsi dal programma.

Una scelta che ha in parte spiazzato, dato che Ida è una delle dame storiche (insieme a Gemma Galgani) presenti nel parterre del trono over.

Tuttavia, dopo le concenti delusioni vissute nel corso dell'ultimo periodo, la dama ha ammesso che questa è la soluzione giusta, ossia cercare un uomo che sia in grado di conquistarla fuori dallo studio di Uomini e donne.