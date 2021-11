Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. I riflettori saranno puntati in primis sul percorso di Ida Platano, la quale si ritroverà al centro dell'attenzione e delle polemiche, al punto da decidere di abbandonare le riprese. Spazio anche alle vicende di Isabella Ricci che, si ritroverà ad affrontare delle frecciatine in studio.

Ida Platano al centro delle polemiche: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nel corso del 2021 su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende legate al percorso di Ida Platano.

La dama si ritroverà al centro dell'attenzione per la fine del suo rapporto con Marcello e per l'inizio di una nuova frequentazione col cavaliere Diego, il quale non nasconderà il suo forte interesse nei confronti della dama.

Tuttavia, Ida sarà al centro delle polemiche: in studio sarà molto criticata, in primis da Tina Cipollari, e la reazione della dama non sarà delle migliori.

Tina contro Ida, la dama lascia le riprese di U&D

Gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che la dama deciderà di abbandonare le riprese del programma, rifugiandosi dietro le quinte, dopo i continui attacchi che non la renderanno affatto tranquilla.

E così, dopo essere diventata la nemica "numero uno" di Gemma Galgani, ecco che Tina comincerà a puntare il dito anche contro Ida Platano.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle prossime puntate del programma di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Isabella Ricci.

Isabella attaccata per le parole sull'ex di Gemma: anticipazioni Uomini e donne

La dama sarà al centro dell'attenzione dopo alcune dichiarazioni, in cui ha ammesso che le piacerebbe poter conoscere Giorgio Manetti, lo storico ex fidanzato di Gemma Galgani, che ad oggi sembra essere ancora il suo "grande amore", mai dimenticato tra quelli che sono nati in questi dieci anni di permanenza in trasmissione.

Ecco perché le parole di Isabella Ricci scateneranno un caos in studio e la dama si ritroverà costretta a difendersi dagli attacchi che le verranno mossi contro.

Occhi puntati anche sul percorso della tronista Andrea Nicole, che sta portando avanti la frequentazione con Ciprian.

Sempre per il trono classico, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà anche il debutto del nuovo tronista ufficiale.

Trattasi di Matteo Ranieri, ben noto al pubblico della trasmissione Mediaset, per essere stato l'ex fidanzato di Sophie Codegoni.

Le novità della programmazione di Uomini e donne per dicembre

Insomma i colpi di scena non mancheranno nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione del dating show di Canale 5, che continua a mantenere la sua leadership sul pubblico della fascia pomeridiana.

Intanto, però, in vista del mese di dicembre ci saranno delle modifiche legate alla programmazione di Uomini e donne su Canale 5.

La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, non andrà in onda ininterrottamente per tutto il mese ma si fermerà per un lungo periodo, in concomitanza delle festività di Natale.

Uno stop che riguarderà sia la trasmissione dei sentimenti che Amici 21, il talent show di Canale 5 che quest'anno va in onda di domenica pomeriggio.

La regolare programmazione di U&D e di Amici 21 riprenderà a partire dal mese di gennaio 2022, con il consueto ritorno alla normalità.