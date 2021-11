Marcello Messina è uno dei nuovi cavalieri di Uomini e donne. Venerdì 5 novembre si sono svolte le registrazioni delle nuove puntate della trasmissione di Canale 5, che andranno in onda prossimamente. Le ultime riprese sono state ricche di colpi di scena, che i telespettatori vedranno sul piccolo schermo nelle prossime settimane. Infatti, Marcello annuncerà di volere lasciare il programma. Dopo avere fatto questa dichiarazione, Messina verrà attaccato da Armando. I due protagonisti del dating show avranno una discussione e, al termine, Incarnato sarà costretto a scusarsi con il cavaliere torinese.

Marcello Messina annuncia di lasciare Uomini e Donne

Marcello Messina è uno dei single del parterre di Uomini e Donne e, nelle prime settimane di permanenza nello studio ha avuto un breve flirt con Ida Platano e conoscenze non andate a buon fine con Marika e Jessica. Nelle prossime puntate, l'agente immobiliare farà un annuncio inaspettato, infatti, il cavaliere dichiarerà di volere lasciare la trasmissione. A quel punto, però, ci sarà un colpo di scena. Infatti, Armando, sentendo le parole di Marcello, farà un intervento che cambierà le carte in tavola.

Uomini e Donne: Armando Incarnato attacca Marcello Messina

Armando accuserà Marcello di essere un bugiardo. Infatti, nel corso della registrazione di Uomini e Donne di venerdì 5 novembre, Incarnato ha continuato a parlare delle ferie estive di Messina, argomento già trattato anche nelle puntate andate in onda su Canale 5.

In particolar modo, il cavaliere partenopeo dirà di essere a conoscenza di una fotografia di Marcello, mentre era in vacanza e, in tale scatto, sarebbe stata presente anche la ex fidanzata di cui era invaghito.

Dopo la discussione con Armando, Marcello Messina decide di rimanere a Uomini e Donne

A quel punto, Marcello Messina cambierà idea e deciderà di non abbandonare la trasmissione.

Infatti, il cavaliere torinese affermerà di volere restare in studio, per essere presente anche nella successiva registrazione, in modo da potere vedere la foto di cui gli ha parlato Armando. Incarnato, allora, rivelerà di avere con lui lo scatto e andrà a prendere le prove di ciò che ha affermato. Quando il cavaliere partenopeo tornerà in studio, mostrerà la fotografia in cui è presente Marcello al mare.

L'agente immobiliare spiegherà che il selfie è stato scattato in Liguria ed erano presenti anche i suoi amici e non la sua ex fidanzata. In studio, tutti crederanno a Messina e anche Gianni Sperti si schiererà dalla sua parte. L'attore partenopeo verrà sgridato e sarà costretto a chiedere scusa al cavaliere piemontese e i due protagonisti del dating show faranno pace, dandosi la mano. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per vedere se Marcello Messina lascerà veramente la trasmissione.