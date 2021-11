Ida Platano continua a essere una delle dame più discusse di questa edizione di Uomini e donne. Nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, la dama ha dovuto fare i conti con il clamoroso rifiuto alla scelta da parte di Diego, che prima le ha detto sì e poi ha cambiato idea. Un duro colpo per la dama amica di Gemma Galgani, la quale non ha "retto il colpo" e si è lasciata andare a un piano a dirotto per quanto stesse accadendo. Alla luce di quel triste episodio, Armando Incarnato ha spezzato una lancia a favore di Ida, puntando il dito contro Diego.

Ida rifiutata alla scelta finale da Diego: caos a Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida e Diego sembravano essere destinati a un futuro roseo insieme: dopo la scelta i due protagonisti del trono over erano pronti a lasciare insieme il programma per vivere la loro favola d'amore insieme.

Peccato, però, che le cose sono andate diversamente dato che Diego, infastidito da alcuni atteggiamenti di Ida che ha intavolato l'ennesima discussione con Tina Cipollari, ha chiesto alla conduttrice di Uomini e donne se poteva tornare a sedersi nel parterre over.

Insomma Diego si è tirato indietro ed ha scelto di non andare via dal programma con Platano, scatenando una marea di polemiche anche tra i fan stessi del programma.

Le parole di Armando, 'amico speciale' di Ida Platano

A spezzare una lancia nei confronti di Ida ci ha pensato Armando Incarnato che, sul magazine della trasmissione di Canale 5, è stato definito "l'amico speciale" di Platano (sebbene in passato, tra i due, ci sia stato anche un flirt e una conoscenza).

"Mi dispiace molto per Ida, è una persona buona che spesso si assume più responsabilità del dovuto, credendo di essere sbagliata", ha dichiarato Armando che ha poi bocciato e bacchettato l'atteggiamento di Diego.

"Non mi sono mai fidato di Diego e forse avevo ragione", ha proseguito ancora il cavaliere napoletano, aggiungendo che Ida non meritava un'altra delusione come quella vissuta in questi giorni nello studio di Uomini e donne.

Ecco cosa ha fatto Armando dopo la scelta di Ida a Uomini e donne

Armando, poi, sempre nel corso di questa intervista concessa al magazine del programma di Canale 5, ha anche svelato di aver telefonato a Ida dopo questo rifiuto alla scelta finale.

"L'ho chiamata durante questa settimana, ho voluto starle vicino", ha dichiarato Armando aggiungendo che le ha chiesto di non perdere mai fiducia in se stessa e, soprattutto, che non deve mai cambiare per qualcun altro.

"Ida va bene così come è, deve essere fiera di se stessa e ricominciare ancora una volta a guardare avanti", ha chiosato Armando che ha ammesso di fare il tifo per la dama di U&D.