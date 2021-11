La dama Isabella Ricci continua ad essere una delle protagoniste più seguite e discusse di questa edizione di Uomini e donne. Quest'anno, poi, sta tenendo ulteriormente banco dopo che ha svelato di essere interessata a conoscere meglio il cavaliere Giorgio Manetti, noto al pubblico per la sua turbolenta relazione con Gemma Galgani, ormai diventata la "nemica" numero uno di Gemma. E, in queste ultime ore, Giorgio ha spiazzato tutti quando in un suo post social ha citato Isabella.

Giorgio Manetti e Isabella: flirt fuori da Uomini e donne?

Nel dettaglio, Giorgio Manetti in un'intervista di qualche settimana fa aveva ammesso che nel caso in cui fosse ritornato in studio a Uomini e donne, sicuramente gli sarebbe piaciuto approfondire la conoscenza con Isabella.

L'ex fidanzato di Gemma Galgani, da un po' di tempo tornato libero e single, non ha nascosto il suo interesse nei confronti di Isabella, sostenendo che tra di loro potrebbe esserci un buon feeling e una buona chimica.

Parole che hanno lusingato la dama del trono over di Uomini e donne, la quale a sua volta, in un'altra intervista ha ammesso che non le dispiacerebbe poter conoscere meglio Giorgio e capire così se tra di loro possa esserci davvero feeling.

La foto social di Giorgio dove cita Isabella

Tuttavia, fino a questo momento, l'ex fidanzato di Gemma non è mai ritornato in studio a Uomini e donne e non ha mai preso parte a nessuna registrazione del programma, così da potersi rimettere in gioco per la nuova dama.

Eppure, i colpi di scena non sono mancati e in queste ultime ore, Giorgio ha spiazzato e sorpreso tutti con un post pubblicato su Instagram.

Il cavaliere toscano, infatti, ha pubblicato una foto dove appare felice e sorridente nella sua amata Firenze, in Piazza Del Duomo. Uno scatto che non è passato inosservato, dato che Giorgio ha citato e taggato proprio Isabella Ricci, dando il via ad un nuovo chiacchiericcio.

L'ex di Gemma Galgani potrebbe ritornare a Uomini e donne

Possibile che quella foto sia stata scattata proprio da Isabella e che i due si sono visti a Firenze? Tra Isabella e Giorgio c'è in corso un flirt che potrebbe essere raccontato nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne 2021/2022?

I dubbi e i sospetti da parte dei fan non mancano e c'è da scommettere che, nel caso in cui questo interesse dovesse concretizzarsi per davvero, la dama torinese Gemma Galgani non la prenderebbe affatto bene.

Gemma, infatti, ha più volte ammesso che Giorgio resta uno degli uomini più importanti tra tutti quelli che ha incontrato nello studio di Uomini e donne. La persona che le ha rubato il cuore e che ancora oggi ricorda con grande affetto.