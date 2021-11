Giorgio Manetti potrebbe tornare a Uomini e Donne: è questa l'indiscrezione che sta impazzando in rete il 16 novembre e che sta facendo sognare i fan del programma. Stando a quello che riporta la rivista Nuovo Tv, l'ex cavaliere del Trono Over sarebbe pronto a partecipare ad una puntata speciale del format solo per conoscere Isabella Ricci; il toscano, infatti, ha escluso la possibilità di rientrare nel parterre maschile della trasmissione di Maria De Filippi.

Aggiornamenti sul cavaliere di Uomini e Donne

Il direttore di Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, ha anticipato un possibile quanto clamoroso ritorno negli studi di Uomini e Donne.

Stando a quello che si leggerà all'interno del numero della rivista in uscita a metà novembre, Giorgio Manetti sarebbe pronto a partecipare ad almeno una puntata del dating-show a qualche anno di distanza dalla sua ultima apparizione televisiva.

Il "Gabbiano", in particolare, ha rilasciato una dichiarazione che sta spiazzando i fan del programma Mediaset, anche perché sembra precedere un importante colpo di scena.

Interpellato dai giornalisti sull'eventualità di rientrare nel cast del Trono Over per approfondire l'interesse che prova per Isabella, il toscano ha detto: "Non tornerei mai per sedermi tra i corteggiatori".

L'ex di Gemma, dunque, ci ha tenuto a precisare che semmai dovesse prendere parte ad uno dei prossimi appuntamenti di U&D non lo farebbe in modo definitivo, ma la sua sarebbe una sporadica e mirata "toccata e fuga".

L'avvicinamento alla dama di Uomini e Donne

"Tornerei solo in una puntata speciale per conoscere Isabella", ha aggiunto Giorgio nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando a partire dal primo pomeriggio di martedì 16 novembre.

Chi pensava che Manetti fosse pronto a riprendere possesso di un posto nel parterre maschile del Trono Over, si sbagliava: il "Gabbiano" accetterebbe di rimettere piede negli studi Elios esclusivamente per scambiare due chiacchiere con Ricci e poi decidere se conoscerla meglio lontano dai riflettori oppure no.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ex di Gemma, dunque, non vuole rientrare nel cast fisso di Uomini e Donne ma per la curiosità che gli suscita Isabella direbbe sì da un appuntamento extra, il primo dopo tanto tempo davanti alle telecamere di Canale 5 per lui.

La reazione della 'regina' di Uomini e Donne

L'indiscrezione sul possibile quanto imminente ritorno di Giorgio a Uomini e Donne, si fa sempre più insistente, tant'è che i fan già immaginano quello che potrebbe accadere se Manetti dovesse realmente incontrare Isabella davanti alle telecamere.

L'attesa è tutta per la reazione che Gemma potrebbe avere nell'assistere ad un romantico faccia a faccia tra il suo ex e quella che da qualche mese a questa parte è la sua antagonista televisiva numero uno.

"Mi darebbe fastidio", ha già dichiarato Galgani in merito all'eventualità che il cavaliere e la dama possano conoscersi e magari anche piacersi.

In questi, però, la torinese è impensierita anche da un'altra situazione: come riportano le anticipazioni delle ultime registrazioni del dating-show, la 71enne ha contratto il Covid-19 e da un po' è in isolamento. Collegatasi da casa sua, la "regina" del Trono Over ha informato il pubblico della sua positività ma ha rassicurato tutti dicendo di stare bene e di non vedere l'ora di tornare.

È probabile che semmai dovesse esserci un incontro tra Giorgio e Isabella agli Elios, il tutto sarà organizzato solo quando Gemma sarà guarita e potrà gustarsi la scena dalla sedia del parterre che occupa ormai da 12 anni nella speranza di incontrare l'anima gemella.