Nel corso di questi anni sono stati tantissimi i cavalieri che hanno preso parte a Uomini e donne trono over, e tra quelli che hanno lasciato il segno vi è sicuramente Guido Soldati. Per diverse stagioni è stato uno dei volti di punta della trasmissione pomeridiana dei sentimenti di Maria De Filippi, dove si fece notare in primis per la sua turbolenta relazione con la dama Barbara De Santi. In queste ore, sui social, Guido ha annunciato una svolta importante legata alla sua vita privata, svelando ai fan che sta per diventare papà per la prima volta.

L'ex cavaliere Guido e il suo percorso a Uomini e donne

Nel dettaglio, Guido per diverse stagioni è stato uno dei volti di punta del trono over di Uomini e donne.

Per diverso tempo, il cavaliere fece appassionare il pubblico da casa per le sue tormentate vicende sentimentali con la dama Barbara De Santi, uno dei volti storici della trasmissione di Maria De Filippi.

Tra i due nacque una relazione che andò avanti tra numerosi alti e bassi, fino ad arrivare al punto in cui scelsero di mettere la parola fine al loro rapporto.

Successivamente, poi, Guido provò a conoscere anche altre dame che erano presenti nel parterre del trono over ma non riuscì a trovare il vero amore nello studio della trasmissione di Canale 5.

La svolta di Guido dopo che fu accusato di prendere in giro il programma

Come se non bastasse, col passare del tempo, Guido si ritrovò a fare i conti anche con delle pesanti accuse che lo portarono ad abbandonare definitivamente Uomini e donne e ad uscire di scena.

Il cavaliere, infatti, venne tacciato di essere una persona falsa, interessata alla visibilità e a mettere in scena dei finti teatrini. Praticamente, Guido fu accusato di voler prendere in giro Maria De Filippi e tutta la redazione del suo seguitissimo programma pomeridiano.

In particolar modo, Tina Cipollari e Gianni Sperti si accanirono duramente contro il cavaliere, tacciandolo di essere una persona falsa e poco corretta.

Da qui, la scelta di "gettare la spugna" e di mollare la presa, abbandonando per sempre la trasmissione.

Guido diventa papà: l'annuncio social dell'ex volto di Uomini e donne

Fuori dal contesto televisivo, Guido è riuscito a trovare la vera donna della sua vita. Si chiama Glenda: i due sono sposati dal 2017 e, in queste ore sul suo profilo social, l'ex cavaliere di Uomini e donne ha annunciato che sta per diventare padre.

Guido ha postato un tenero scatto della sua Glenda col pancione e la reazione dei fan non si è fatta attendere. In tantissimi hanno postato dei messaggi di augurio e di affetto nei confronti dell'ex volto del trono over che, ancora oggi, è rimasto nel cuore di tantissime persone.