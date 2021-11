Un tremendo lutto in queste ore ha colpito la grande famiglia di Uomini e donne. Riccardo Ravalli, protagonista della passata edizione del trono over, è morto in seguito ad un tragico incidente stradale. L'uomo si trovava alla guida di un furgone, quando per cause che devono essere ancora accertate dalla Polizia, ha tamponato un mezzo pesante che lo precedeva.

Lutto a Uomini e donne: è morto Riccardo, ex cavaliere del trono over

Come riportato sulle pagine de "La Gazzetta di Mantova", Riccardo che il pubblico di Canale 5 conosce bene per la sua partecipazione a Uomini e donne, in seguito a questo drammatico incidente avvenuto in autostrada ha perso la vita, a soli 39 anni.

Al momento, però, resta da capire cosa sia successo e quale sia stata la causa che ha portato a questo tamponamento, che si è rivelato fatale per Riccardo. Non si esclude che possa essere stato vittima di un malore oppure che si sia trattato di un colpo di sonno.

Il conducente del camion che è stato tamponato da Riccardo Ravalli, invece, è uscito illeso dal mezzo mentre per l'ex protagonista del programma di Maria De Filippi non c'è stato nulla da fare, dal momento che è rimasto intrappolato tra le lamiere.

Un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di Riccardo Ravalli

Nel momento in cui sono arrivati i Vigili del Fuoco sul posto, hanno dovuto lavorare parecchio per estrare il corpo dell'uomo ed hanno poi preso atto del suo decesso.

Durante la sua partecipazione a Uomini e donne, come protagonista nel parterre del trono over, Riccardo non era passato affatto inosservato.

Aveva scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi per corteggiare la dama Daniela che, fin dal primo momento in cui l'aveva vista in televisione, aveva fatto breccia nel suo cuore.

La partecipazione di Riccardo a Uomini e donne per corteggiare la dama Daniela

Ecco allora che decise di mettersi in gioco per cercare di conquistarla e il suo percorso con Daniela fu caratterizzato da diverse uscite che fecero insieme, durante la quale scattò un buon feeling.

Durante la sua presentazione nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi, Riccardo Ravalli si definì un uomo molto passionale che, tuttavia, sapeva benissimo ciò che voleva nella sua vita e quindi dalle idee ferme e decise.

Una presenza che riuscì a catalizzare l'attenzione del pubblico e anche delle dame presenti nello studio di Uomini e donne, nonostante alla fine la sua conoscenza con Daniela non ebbe esito positivo e non si arrivò ad una scelta finale.

Una scomparsa che lascia attoniti e senza parole i tantissimi spettatori e fan del programma che, in queste ore, si stringono intorno al dolore della famiglia di Riccardo.