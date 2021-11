Uomini e donne continua ad essere uno dei programmi di punta del daytime di Canale 5. Il fortunato dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, presto potrebbe debuttare sul piccolo schermo nella sua prima edizione "Vip". A svelare questo retroscena legato alla trasmissione Mediaset è stato l'esperto di Gossip Amedeo Venza, che sui social ha fornito ulteriori dettagli su come si starebbe muovendo la grande macchina del dating show.

Novità a Uomini e donne: sarebbe in arrivo la versione Vip

Nel dettaglio, Uomini e donne anche quest'anno conferma tutta la sua forza e la sua "potenza" sul pubblico televisivo italiano.

Con una media che arriva a sfiorare la soglia dei tre milioni complessivi di spettatori al giorno, il dating show di Maria De Filippi è il programma più seguito e visto della sua fascia oraria, con picchi del 24% di share.

Dati a dir poco clamorosi, che testimoniano e confermano l'alto gradimento del pubblico verso il dating show, che in questa stagione televisiva potrebbe debuttare anche con la sua prima versione Vip.

Il retroscena di Amedeo Venza su Uomini e donne Vip

A riportare questo retroscena sul futuro della trasmissione di Maria De Filippi, è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza.

Sul suo profilo Instagram, infatti, ha svelato che sarebbe in fase di preparazione la prima edizione Vip di Uomini e donne, ossia con personaggi famosi che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

"E' sempre più vicina e concreta l'idea dell'arrivo di Uomini e donne in versione Vip", ha svelato Venza sui social aggiungendo che la macchina organizzativa si sarebbe messa già in moto per cercare i primi protagonisti che si metteranno all'opera per trovare l'anima gemella.

Ci sarebbero già dei 'lavori in corso' per U&D Vip

"Alcune donne dello spettacolo sono state già contattate per un colloquio", ha svelato ancora Venza in merito a questa prima edizione di Uomini e donne Vip.

Al momento, però, non si hanno ulteriori indiscrezioni su quella che potrebbe essere una delle novità della stagione televisiva 2022, targata Maria De Filippi.

Del resto non è la prima volta che si parla di una versione Vip di Uomini e donne. Già qualche tempo fa, su diversi giornali, si era paventata la possibilità di avere dei personaggi famosi sul trono e in quell'occasione, venne detto che la trasmissione di Maria De Filippi sarebbe sbarcata in prima serata su Canale 5.

Alla fine, però, l'idea non si è mai concretizzata ed è rimasta solo un rumor: questa volta andrà in porto? Ci sarà davvero la prima edizione Vip del dating show campione di ascolti condotto da Maria De Filippi? Lo scopriremo nelle prossime settimane.