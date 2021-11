Si fanno sempre più insistenti le voci sul ritorno in prima serata di Uomini e donne. Alcune indiscrezioni affermano, infatti, che nel 2022 potrebbe debuttare su Canale 5 la prima edizione del dating-show dedicata ai personaggi famosi, una vera e propria versione Vip con tanto di tronisti e corteggiatori già celebri. Tra coloro che presto potrebbero cercare l'amore seduti sulla poltrona rossa del format di Maria De Filippi, ci sarebbero Gemma, l'ex gieffino Nicola e l'ex Temptation Valentina.

Nel Trono Classico, intanto, starebbe per arrivare una donna mora che i telespettatori conoscerebbero molto bene, il cui nome è ancora ignoto.

Indiscrezioni sul futuro di Uomini e Donne

Non è ancora stato smentito il Gossip sul ritorno in prima serata di Uomini e Donne: stando a quello che si vocifera da mesi, Mediaset starebbe preparando una sorpresa per i fan, ovvero una versione Vip del popolare dating-show.

Le ultime indiscrezioni che stanno circolando a riguardo, fanno sapere che il programma non dovrebbe debuttare su Canale 5 prima del prossimo anno, probabilmente nei primi mesi del 2022.

Per quanto concerne il possibile cast che gli addetti ai lavori starebbero mettendo su in queste settimane, sono trapelati rumor solamente su coloro che potrebbero ricoprire il ruolo di tronisti, cioè i personaggi famosi che si potrebbero mettere in gioco per cercare l'anima gemella davanti alle telecamere dello storico programma di Maria De Filippi.

I possibili candidati alla poltrona rossa di Uomini e Donne

Per il momento, sono tre le celebrità che gli esperti di gossip hanno accostato alla versione Vip di Uomini e Donne.

La prima che tra qualche mese potrebbe cercare l'amore sulla poltrona rossa, è una "veterana" del dating-show: si dice che Gemma Galgani sarebbe disposta a lasciare temporaneamente il Trono Over per assumere un nuovo ruolo nel format di Maria De Filippi, quello della tronista che è pronta a conoscere tutti i suoi corteggiatori (pare che ultimamente molti signori abbiano contattato la redazione per poter incontrare la 71enne).

"Vediamo un po' se mi chiamano", ha risposto così Nicola Pisu quando gli è stato chiesto se parteciperebbe alla trasmissione di Canale 5 per cercare quell'amore che nella casa del Grande Fratello Vip gli è sfuggito. Il figlio di Patrizia Mirigliani, dunque, è considerato un altro candidato al cast della prima edizione dedicata ai personaggi famosi.

La terza e ultima possibile protagonista di questo show ancora tutto da confermare, sarebbe Valentina Nulli Augusti. L'ex volto di Temptation Island sarebbe pronta a rimettersi in gioco dopo la burrascosa rottura con Tommaso Eletti.

Novità in arrivo tra i giovani di Uomini e Donne

In questi ultimi giorni di novembre, comunque, si sta parlando tanto anche di un'altra novità che potrebbe essere proposta ai telespettatori nelle prossime settimane.

Stando a quello che si vocifera sul web, il cast del Trono Classico potrebbe presto accogliere un volto nuovo, per la precisione una ragazza dai capelli scuri che il pubblico conosce già.

Non è ancora trapelato il nome della possibile terza tronista di Uomini e Donne, ma pare che abbia già registrato il suo video di presentazione e che il suo debutto davanti alle telecamere non dovrebbe tardare ad arrivare.

Questa news potrebbe essere legata a un momento molto atteso dai fan del dating-show: una tra Roberta e Andrea Nicole, infatti, potrebbe fare la sua scelta proprio per lasciare il posto alla mora che la redazione avrebbe selezionato dopo mesi di casting.

L'unico uomo che sta mandando avanti la versione giovanile del format Mediaset, al momento è il timido Matteo Ranieri, conosciuto soprattutto per essere l'ex di Sophie Codegoni.