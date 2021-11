Le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nel mese di novembre saranno ricche di novità. Infatti, nella registrazione del dating show di Maria De Filippi del 5 novembre ci sono stati colpi di scena. Infatti, Marcello Messina ha dichiarato di volere lasciare il programma ed è nata una discussione con Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo, infatti, ha fornito uno scatto dell'agente immobiliare, mentre era al mare. La padrona di casa è intervenuta, affermando che la persona che ha fornito la fotografia ad Armando è nota alla redazione, perché vorrebbe infangare lo show.

Uomini e Donne: Armando ha una foto di Marcello in vacanza con l'ex

Marcello Messina, nelle riprese del 5 novembre, ha deciso di chiudere con Jessica e, nel frattempo, sono arrivate in studio per lui altre tre donne, ma le ha eliminate, facendo un annuncio inaspettato. Infatti, l'agente immobiliare ha dichiarato di volere lasciare la trasmissione di Maria De Filippi. A quel punto, Armando è intervenuto, dando del bugiardo a Marcello e ha parlato delle vacanze estive di Messina, fatte, a detta sua, anche con la sua ex fidanzata. Il single torinese si è difeso, ma Incarnato ha affermato di essere in possesso di uno scatto, che gli avrebbe fornito una persona, dove sarebbe stato presente Marcello e la sua ex fidanzata.

Uomini e Donne: chi ha fornito la foto, è una persona nota alla redazione perché vuole infangare lo show

Marcello, sentendo le accuse di Armando ha affermato di non volere andare più via, perché avrebbe voluto essere presente nella successiva registrazione, in modo da vedere lo scatto in questione. Incarnato, però, ha mostrato la fotografia, dal momento che l'aveva in quella giornata.

Nell'immagine mostrata dal cavaliere partenopeo era presente Marcello, in un selfie e l'agente immobiliare ha dichiarato che era al mare in Liguria e ha fornito anche il nome degli amici che erano con lui in quell'occasione, continuando a ribadire che non era presente la sua ex. A quel punto, è intervenuta Maria De Filippi, facendo presente che la persona che avrebbe dato la foto all'attore, sarebbe nota alla redazione, perché vorrebbe infangare la redazione.

Uomini e Donne: Maria De Filippi sgrida Armando, che è costretto a scusarsi con Marcello

La padrona di casa ha sgridato Armando e gli ha detto che, pertanto, chi ha fornito lo scatto è una fonte non ritenuta attendibile. Inoltre, Incarnato è stato costretto a chiedere scusa all'agente immobiliare ma, in un primo momento, si è rifiutato di dare la mano a Marcello. Alla fine, però, dopo che Maria De Filippi ha ricordato ai presenti che l'imprenditore campano non è una persona che porta rancore, Armando ha accettato di stringere la mano al single torinese. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e donne, per scoprire qualche informazione in più sulla persona che vuole infangare la redazione e il programma.