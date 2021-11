Dopo la pubblicazione dell'indiscrezione di un possibile ritorno di fiamma con l'ex Kikò Nalli, Tina Cipollari è intervenuta sui social smentendo quanto riportato dal settimanale, bollando la notizia come un falso clamoroso. Niente ritorno di fiamma dunque con l'ex marito e padre dei suoi tre figli.

Nel corso del lungo sfogo, il volto di U&D non ha risparmiato critiche e frecciate ai rotocalchi di cronaca rosa e Gossip.

Ritorno di fiamma tra Tina e l'ex Kikò? Arriva la smentita

Dopo l'indiscrezione clamorosa pubblicata dal settimanale diretto a Riccardo Signoretti, sul web non si è parlato d'altro che della vita sentimentale della vulcanica opinionista di Uomini e donne Tina Cipollari.

Su Nuovo Tv era stato ipotizzato un ritorno di fiamma tra Tina e l'ex marito Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli.

Sul rotocalco si era parlato di incontri segreti tra l'opinionista e l'ex e di un possibile riavvicinamento amoroso tra i due. A quanto pare, il settimanale di Gossip ha preso una cantonata, visto che proprio poche ore fa è arrivata la secca smentita di Tina.

Tina smentisce il rumors: 'Tutto falso'

Attraverso delle Storie Instagram, l'opinionista di Uomini e donne ha spiegato che l'unica cosa vera in tutta questa vicenda, è che frequenta ancora l'ex marito. Tra i due i rapporti sono sempre stati ottimi, sin dalla loro separazione e pertanto è errato di parlare di incontri segreti, né tantomeno di amore risbocciato.

D'altronde Tina e Kikò hanno tre figli in comune e non devono certo nascondersi se vogliono parlare delle cose che riguardano la loro prole.

Proprio per questo, la stessa Tina, si è detta stupita della notizia circa un suo riavvicinamento sentimentale a Kikò Nalli e non ha potuto far altro che dire che ciò che ha pubblicato il settimanale è "tutto falso".

Tina furiosa per la fake news se la prende con i rotocalchi di gossip

La notizia quindi, come dichiarato dalla diretta interessata, è "spudoratamente falsa", una fake news insomma.

L'opinionista ha colto anche l'occasione per spiegare meglio il tipo di rapporto che ha oggi con l'ex marito. La donna ha spiegato che i due si incontrano quotidianamente proprio per parlare del benessere e delle esigenze dei loro tre figli. Tra loro non vi sono giorni stabilito dal giudice per cedere i figli. Un rapporto sereno insomma tra i due ex coniugi.

Pertanto, non è da escludere che Tina e Kikò vengano ancora paparazzati insieme. Non solo, l'opinionista ha lanciato una bella frecciata ai giornali di cronaca rosa e gossip, invitandoli a non sparare bufale.

Infine Tina ha concluso con questo sfogo: "Ogni tanto se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse sarebbe una bellissima svolta per tante persone".