Le anticipazioni di Un Posto al sole vedono stringere il cerchio su Mattia, il rider di bar Vulcano che ha aggredito Susanna e che presto ripeterà le sue azioni. La sua nuova vittima sarà Diego, reo di aver intuito la sua responsabilità per quanto successo alla povera Susanna che, per fortuna, ora si sta riprendendo. La furia di Mattia non si fermerà, chi sarà il prossimo a finire nella sua rete?

Intanto, Marina continua a essere indecisa sulla vita sentimentale. Da una parte c'è Fabrizio con tutti i suoi problemi che non sembra accettare il suo aiuto, mentre dall'altra c'è il sempre presente Roberto, verso il quale non ha nascosto di provare attrazione, un'attrazione che dura da anni e che non sembra essersi mai spenta, nonostante entrambi abbiano avuto relazioni importanti.

Anticipazioni Un Posto al sole: Marina tra Fabrizio e Roberto

Non è una novità che Roberto voglia nella sua vita Marina. Inevitabilmente, Ferri è sempre tornato da lei, animato da una forte passione. Lo stesso si può dire della bella Giordano, anche se ora è sposata con Fabrizio.

Marina è in una situazione molto complicata, impegnata a far uscire Rosato dal tunnel dell'alcol e della depressione, nel quale è finito dopo la campagna fallimentare del pastificio.

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda il 10 novembre, Marina si troverà divisa tra Roberto e Fabrizio e non saprà come comportarsi.

L'intuizione di Diego

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, vedremo un'altra discussione tra Ornella e Riccardo. Anche in questa occasione, ci saranno delle incomprensioni tra i due.

Nel frattempo, Vittorio e Samuel saranno sollevati dal fatto che il padre di Speranza lasci Napoli. La sua presenza ingombrante ha rischiato infatti di creare dei disguidi non di poco conto.

Guido verrà poi spiazzato da un difficile incarico che lo metterà in una situazione difficile da gestire.

Mattia è sempre più pericoloso e la rabbia che prova è ormai fuori controllo.

Il cerchio si stringe intorno a lui; Niko e Franco sono certi che sia il responsabile dell'aggressione a Susanna, ma come possono fare per dimostrarlo in assenza di prove concrete?

Attenzione a Diego che, nella puntata di Upas del 10 novembre su Rai 3, capirà che Mattia ha ridotto Susanna in quelle condizioni grazie a un'intuizione.

Purtroppo, i sospetti di Diego si rivolteranno contro di lui. Negli episodi successivi, infatti, Mattia perderà la testa e lo aggredirà senza pietà, facendo poi perdere le sue tracce. Anticipiamo che Diego non sarà l'unico sul quale il rider vorrà sfogare la sua frustrazione, sempre che qualcuno non riesca a fermarlo in tempo.