Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana 'Un posto al sole', che racconta le vicissitudini amorose e lavorative degli abitanti dell'immaginario palazzo Palladini. I nuovi episodi si riferiscono alle puntate che saranno trasmesse dal 6 al 10 dicembre 2021, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Gli episodi che andranno in onda saranno quelli dal 5831 al 5835.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul rapporto fra Vittorio e Speranza, sui sensi di colpa di Chiara, sul litigio fra Franco e Nunzio, sul lancio delle "Marinelle" nel pastificio di Fabrizio, sulla lontananza fra Rossella e Silvia, sulla sfida fra Raffaele e Renato e sulla notizia inaspettata che riceverà Michele.

Chiara mette la pace tra Franco e Nunzio

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Vittorio si ritroverà ad affrontare molte difficoltà nel corso della sua relazione con Speranza. Nonostante ciò, il giovane approfitterà dei forti sentimenti che la giovane prova per lui per proporle una strategia improbabile e fuori dal comune. Convinto di dover compiere la sua folle impresa, Vittorio persevererà nelle sue scelte. Nel frattempo, Chiara sarà sempre più schiacciata dai sensi di colpa legati alla notte dell'incidente in auto con suo padre. La giovane vorrebbe raccontare la dinamica esatta dell'incidente, mentre Nunzio cercherà in tutti i modi di tirarle su il morale. Franco non accetterà le scelte del figlio e preoccupato per il suo futuro finirà per litigare animatamente con lui.

Le rimostranze del padre non riusciranno a scalfire i sentimenti che Nunzio prova per Chiara. Alla fine, sarà proprio la giovane ad aiutare Nunzio a riconciliarsi con Franco in una magica atmosfera natalizia.

Fabrizio è in difficoltà

Fabrizio sarà molto nervoso a causa del lancio del nuovo formato di pasta del pastificio, le "Marinelle".

Nel frattempo, Marina sarà molto confusa se accettare la proposta lavorativa del marito o rifiutarla in attesa di qualcosa di più interessante. Silvia non riuscirà ancora a farsi perdonare da sua figlia Rossella, mentre quest'ultima farà un incontro che non gradirà. Patrizio tenterà di convincere Samuel a non chiedere aiuto a Vittorio per conquistare Speranza.

Più tardi, Giordano inviterà Clara a trascorrere il Natale insieme ma quest'ultima gli chiederà del tempo per riflettere. Nel tentativo di dare una lezione a Renato, Raffaele chiederà alla piccola scacchista del palazzo di sfidare il fratello. Dopo aver deciso di andare a vivere con Rossella in una nuova casa, Michele riceverà una notizia che potrebbe cambiare tutti i suoi piani.