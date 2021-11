Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse sul piccolo schermo nella settimana da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre, gli abitanti di Palazzo Palladini avranno problemi sentimentali da risolvere. Infatti, Patrizio deciderà di trascorrere il Natale con Clara, ma dovrà ricredersi, mentre Vittorio proverà ad allontanare Speranza. Nel frattempo, anche Franco e Michele avranno questioni familiari, perché Boschi avrà uno scontro con suo figlio Nunzio, mentre Saviani riceverà una notizia inattesa, che gli farà cambiare i piani.

Un posto al sole, anticipazioni al 10/12: Patrizio vuole trascorrere il Natale con Clara

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 6 al 10 dicembre, rivelano che, con il Natale ormai alle porte, alcuni degli inquilini di Palazzo Palladini inizieranno a pensare a come trascorrere le feste. Infatti, Patrizio, che da qualche tempo fa coppia fissa con Clara, deciderà di trascorrere il 25 dicembre con la compagna. Purtroppo, però, il figlio di Raffaele Giordano si ricrederà e, pertanto, cambierà i suoi piani. Le informazioni presenti sul web non rivelano cosa farà cambiare idea al cuoco del Caffè Vulcano e, se c'entri Alberto Palladini.

Un posto al sole, trame al 10/12: Vittorio vuole allontanare Speranza

L'arrivo di Speranza a Napoli ha creato scompiglio nella famiglia Del Bue. Infatti, il papà della ragazza e cugino di Mariella era stato chiaro nel non volere che un ragazzo di città si avvicinasse a sua figlia. Anche Guido aveva avvertito Vittorio di non combinare guai con la parente di sua moglie.

Negli episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi sul piccolo schermo dal 6 al 10 dicembre, lo speaker radiofonico tenterà di allontanare Speranza da lui. Purtroppo, però, il danno sarà già stato fatto, perché Speranza ormai si è innamorata del figlio del vigile.

Un posto al sole, episodi al 10/12: Franco è preoccupato per il futuro di Nunzio

Anche Franco avrà problemi in famiglia. Infatti, il marito di Angela Poggi si preoccuperà per il futuro di suo figlio. A quel punto, Boschi arriverà a scontrarsi con Nunzio. Le anticipazioni di Un posto al sole presenti sul web, però, non rivelano come finirà la discussione fra Franco e suo figlio e se alla fine, i due riusciranno a trovare un punto di incontro. Nel frattempo, Michele, ormai reduce dalla separazione con sua moglie, deciderà di trasferirsi con Rossella, per essere lontano da Silvia. A quel punto, il giornalista riceverà una notizia inaspettata e rischierà di essere costretto a cambiare i suoi piani. Non resta che attendere le prossime puntate della soap partenopea, per scoprire cosa succederà nella vita degli inquilini di Palazzo Palladini.