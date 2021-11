Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 22 al 26 novembre, si potrà assistere al ritorno di Nunzio Cammarota e di Chiara Petrone. Quest'ultima verrà coinvolta in un terribile incidente d'auto, in cui suo padre perderà la vita. Sarà proprio questo l'incipit di una storyline molto intensa e drammatica che vedrà i due giovani come protagonisti.

Un posto al sole, anticipazioni dal 22 al 26 novembre: incidente mortale

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Chiara (Alessandra Masi) finirà vittima, assieme a suo padre, di un drammatico incidente automobilistico.

La ragazza verserà in condizioni preoccupanti, tant'è che sarà costretta a sottoporsi a un intervento d'urgenza ma, ad avere la peggio, sarà il papà. Giancarlo (Roberto Alpi) infatti morirà a causa delle conseguenze dell'impatto.

Di fronte a questa tragedia, Nunzio (Vladimir Randazzo) non ci penserà due volte e passerà l'intera notte a guidare pur di poter raggiungere Chiara. La giovane direttrice di Radio Golfo 99, visibilmente scossa per il grave lutto, sarà sarà molto felice di rivedere Cammarota. Quest'ultimo terrà le mani della sua ex e le darà tutto il suo conforto. La giovane, anche se fuori pericolo, presto però dovrà affrontare un'altra durissima prova.

Upas, trame 22-26 novembre: i dubbi della polizia

Quando giungerà la polizia per interrogare Chiara, Nunzio lascerà la sua camera. Il ragazzo resterà fuori assieme a Franco, ma inizierà a innervosirsi, notando che l'interrogatorio sta durando molto più del previsto. In effetti qualcosa non sta andando per il verso giusto e la versione della giovane Petrone non sta convincendo gli inquirenti.

La ragazza dichiarerà che alla guida dell'automobile c'era suo padre, ma la sua versione risulterà piena di incongruenze, inoltre un dettaglio particolare potrebbe metterla seriamente nei guai. A quanto pare infatti Chiara Petrone risulterà positiva al test dell'alcol, il che peggiorerà notevolmente la sua posizione.

Un posto al sole, puntate dal 22 al 26 novembre: i sospetti su Chiara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la polizia dovrà confermare la veridicità delle dichiarazioni di Chiara in merito all'incidente d'auto che è costato la vita di suo padre. Se la versione della ragazza venisse confutata, la giovane rischierebbe di essere accusata di omicidio colposo. La ragazza però non sarà sola in questo difficile percorso.

Nunzio infatti, sebbene neghi a papà Franco (Peppe Zarbo) di essere ancora innamorato, deciderà di starle accanto. I due si troveranno quindi a riavvicinarsi, mentre sulla ragazza peserà una grave imputazione.