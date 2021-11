Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 29 novembre al 3 dicembre 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Lara e Roberto Ferri, che si troveranno a fare i conti con una presenza misteriosa che li metterà in pericolo. Spazio anche alle crisi di Fabrizio che Marina proverà in tutti i modi a placare, mentre Nunzio sarà sempre più vicino a Chiara.

Lara e Roberto nel mirino di un uomo misterioso: anticipazioni Un posto al sole 29 novembre - 3 dicembre

Nel dettaglio le anticipazioni di Un posto al sole, della settimana fino al 3 dicembre 2021, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate a Lara e Roberto. I due, infatti, si ritroveranno a fare i conti con la presenza di un uomo misterioso che li minaccerà e che li metterà in pericolo.

Col passare del tempo si scoprirà che questo uomo potrebbe aver avuto in passato a che fare con la donna.

Occhi puntati anche su Marina Giordano, che in questi nuovi appuntamenti con Un posto al sole si ritroverà a dover placare l'ira di Fabrizio, dettata dall'ennesimo problema sorto al pastificio.

La donna proverà a prendere in mano le redini della situazione, cercando in tutti i modi di evitare il peggio e di tenere sotto controllo la rabbia dell'uomo che ha al suo fianco, sempre più irascibile e a tratti violento.

Renato non si fida di Alberto

Gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole, previste su Rai 3 fino al 3 dicembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per i dubbi di Renato, il quale non vedrà affatto di buon occhio la nuova collaborazione tra Niko e Alberto Palladini.

Il dottor Poggi, infatti, non è per niente convinto di questo nuovo sodalizio mentre Niko, giorno dopo giorno, comincerà a fidarsi sempre più di Alberto.

Sta facendo bene oppure i dubbi e le perplessità di suo padre si riveleranno giuste?

Spazio anche ai dissidi tra Michele e Silvia: in queste nuove puntate della soap opera il rapporto tra i due coniugi diventerà sempre più complicato e difficile da gestire, al punto che si ritroveranno a un punto di non ritorno.

Nunzio vicino a Chiara: spoiler Un posto al sole al 3 dicembre

A risentirne maggiormente di questa situazione sarà Rossella, la quale sarà particolarmente provata da questa crisi dei genitori, i quali saranno sempre più vicini all'addio.

Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che si tornerà a parlare anche del rapporto tra Nunzio e Chiara. Dopo l'incidente il figlio di Franco deciderà di restare a Napoli per stare al fianco della sua ex ragazza. Tuttavia, questa ritrovata vicinanza con Chiara non lascerà per niente indifferente Nunzio.