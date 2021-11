Martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la soap opera Un posto al sole dedicherà un'intera storyline a questo delicato tema. Protagonista di questa vicenda sarà Adele Picardi, che troverà finalmente il coraggio di liberarsi di un grave peso che la opprime da tempo.

Nel frattempo Rossella dovrà decidere se restare a Napoli o partire per continuare i suoi studi, mentre Niko Poggi si renderà conto che, per assumere Alberto, dovrà scontrarsi con più di una persona a lui cara.

Upas, puntata del 25 novembre: la forza di Adele

Nell'episodio speciale di Un posto al sole, che andrà in onda martedì 25 novembre, Adele (Sara Ricci) avrà modo di riscattarsi. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la donna troverà infatti la forza di ribellarsi all'infermiere Mauro Buonocore (Giampiero Mancini), che vive in un suo appartamento senza pagare l'affitto. In questo caso non si tratterà di violenza fisica, come era successo con Manlio, ma comunque sono vessazioni da parte di un uomo che si sta approfittando della donna puntando sulle sue fragilità.

La tematica risulta indubbiamente interessante e punta il dito contro situazioni ambigue in cui una donna, sentendosi soggiogata o vergognandosi, non trova il coraggio di reagire, cosa che invece farà Adele, mandando un messaggio importante a tutte le donne.

Un posto al sole e Sara Ricci: no alla violenza contro le donne

Sara Ricci è stata da poco, a Salerno, la madrina di un evento importante organizzato già in tutta Italia, il Flashmob #100donnevestitedirosso organizzato per dare voce alle donne vittime di violenza.

L'attrice è diventata un simbolo di questa lotta anche grazie al ruolo che ha interpretato in Un posto al sole.

La "sua" Adele era infatti stata maltrattata fisicamente e psicologicamente dal marito Manlio, in quello che apparentemente poteva apparire come un matrimonio "perfetto".

Upas, episodio del 25 novembre: Patrizio e Renato contro Niko

Rossella (Giorgia Gianetiempo) sarà molto combattuta all'idea di dover lasciare Napoli. La ragazza dovrà decidere se partire allontanandosi così da Riccardo (Mauro Racanati) e dai suoi genitori.

Da notare che per Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) le cose non si metteranno affatto bene e i due affronteranno l'ennesima crisi.

Niko (Luca Turco), dopo avere deciso di assumere Alberto Palladini (Maurizio Aiello), dovrà fare i conti con le lamentele da parte di suo padre Renato (Marzio Honorato) e di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) che, per l'occasione deciderà di schierarsi al fianco di Poggi senior, in modo non propriamente disinteressato.