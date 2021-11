Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda la settimana dal 29 novembre – 3 dicembre 2021? Gli episodi di Upas continuano la loro in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 circa e in streaming su RaiPlay, dove vengono poi caricate le repliche. Di seguito, le anticipazioni e le trame dettagliate degli episodi.

Un Posto al sole, anticipazioni 29 novembre - 3 dicembre 2021

Nelle nuove puntate della soap, Vittorio riceve una notizia che lo spiazza e Guido non sa come aiutarlo. Non sarà un periodo facile per il giovane Del Bue, proprio ora che ha deciso di lasciarsi andare con Speranza.

Intanto, Alberto sembra essere riuscito a conquistare la fiducia di Niko. Renato invece non è dello stesso parere e, consapevole dei trascorsi non proprio limpidi di Palladini, lo tiene d'occhio.

Ancora guai per Fabrizio che, dopo essere riuscito a risalire la china, è alle prese con un nuovo problema al pastificio. Marina, ancora una volta, cerca di calmarlo e di non farlo precipitare di nuovo nella disperazione.

Silvia e Michele prendono una dolorosa decisione

Anche se hanno provato a dare una seconda possibilità al loro matrimonio, Michele e Silvia non sono riusciti a superare l'ormai incolmabile distanza che si è creata tra loro. L'ennesima bugia della tormentata Graziani è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Purtroppo, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole raccontano che Silvia e Michele prenderanno una sofferta ma inevitabile decisione sul loro rapporto. Rossella, venuta a conoscenza della scelta dei genitori, entrerà in una profonda crisi che potrebbe compromettere anche il suo futuro lavorativo.

Dopo una lunga riflessione, Ross comunica a Michele la sua decisione definitiva: lascerà Napoli?

Chiara tormentata da un pensiero che non le dà pace

Petrone ha perso la vita e tutti gli amici di Chiara hanno cercato di farle forza al funerale. Nei prossimi episodi della TV Soap Un Posto al sole, Nunzio le starà accanto, certo di amarla ancora.

I telespettatori hanno notato che la giovane Petrone è tormentata, e non solo per la morte del padre.

Che cosa è successo davvero durante quei momenti drammatici dell'incidente in auto? Chiara continuerà ad avere uno strano comportamento che farà preoccupare Nunzio.

Rossella allontana Silvia, Upas spoiler al 3 dicembre

Continuando con le anticipazioni settimanali di Un Posto al sole in onda su Rai 3, vedremo Lara e Roberto seguiti da una misteriosa presenza. Qualcuno li segue e li osserva da lontano.

Intanto, Rossella comunica a Michele di aver preso una decisione anche in merito al rapporto con sua madre, che non riesce proprio a perdonare e che considera l'unica responsabile di quanto successo nella sua famiglia ormai distrutta.

Rossella entrerà così in una profonda crisi, mentre Silvia soffrirà terribilmente per la distanza emotiva imposta dalla figlia.