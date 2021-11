Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso dell'ultima settimana di novembre saranno molti i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Secondo le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 22 al 26 novembre, ci saranno molti avvenimenti movimenteranno la normale routine degli abitanti di Palazzo Palladini. Niko, contro il parere contrari della sua famiglia, deciderà di assumere Palladini al suo studio. Per Silvia e Michele arriverà il momento di guardare in faccia alla realtà mentre Nunzio dimostrerà a Chiara di avere ancora dei sentimenti per lei e cercherà di starle vicino nonostante la sua difficile situazione.

Adele troverà la forza di liberarsi di Mauro.

Nunzio e il suo amore per Chiara

Nunzio Cammarota cercherà on ogni modo di offrire la sua vicinanza e il suo supporto emotivo alla sua ex fidanzata Chiara. Allo stesso tempo la polizia comincerà ad indagare in maniera più approfondita per scoprire la reale dinamica dell'incidente subito dai Petrone. Nel corso delle indagini la posizione della giovane comincerà ad apparire poco chiara e contraddittoria. Niko continuerà ad interrogarsi se assumere o meno Alberto come aiutante al suo studio. In casa Sartori invece arriverà un'ondata di felicità dopo il totale recupero della memoria di Filippo.

Michele consiglierà a sua figlia di scegliere la carriera

Michele Saviani cercherà di convincere Rossella a pensare alla sua carriera e a partire per allargare il suo percorso di studi lontano da Napoli nonostante la difficoltà di dover stare lontano da casa e da Riccardo.

Silvia intanto verrà contattata da Giancarlo ed entrerà nuovamente in crisi. Nunzio ancora fortemente innamorato della sua ex, comincerà a dedicarsi totalmente a lei per farle superare nel migliore dei medi il difficile momento che sta vivendo. Niko, grazie al solo appoggio di Susanna, assumerà Alberto.

Rossella vivrà momenti di fore indecisione in merito al da farsi sul suo futuro.

Suo padre invece comincerà a capire che sua moglie in realtà gli nasconde qualcosa. Il nuovo incarico di Alberto comincerà a diventare motivo di turbamento sia in casa Poggi che in casa Giordano. Mariella Altieri intanto imporrà a suo marito di comincerà a pensare al futuro del loro bambino.

Il coraggio di Adele

Proprio nella giornata dedicata alla violenza sulle donne, Adele troverà finalmente il coraggio di liberarsi da un peso.

Per Silvia e Michele arriverà il momento di affrontare realmente la crisi che ha investito il loro rapporto, ormai giunto alle battute finali. Renato si coalizzerà con Patrizio contro l'assunzione di Alberto allo studio di suo figlio. Adele troverà finalmente la forza di ribellarsi a Mauro presa da un momento di coraggio e dalla voglia di poter finalmente riscattare la sua dignità personale. Fabrizio Rosato sorprenderà piacevolmente sua moglie mentre Lara metterà alle strette Roberto chiedendogli di definire il loro rapporto di coppia.