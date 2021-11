Un Posto al sole continua ad emozionare i telespettatori e dopo la storyline di Mattia, a tenere con il fiato sospeso i fan della soap partenopea nella settimana dal 22 al 26 novembre sarà la famiglia Petrone. Dopo un terribile incidente, infatti, Giancarlo Petrone perderà la vita e Chiara sarà disperata. A sostenere la ragazza ci sarà Nunzio, ma la polizia vorrà indagare a fondo sulla morte dell'impresario e noterà che qualcosa non va. Secondo la testimonianza di Chiara, infatti, alla guida dell'auto c'era suo padre, ma secondo gli accertamenti dell'alcool test risulterà che la ragazza quella sera aveva bevuto.

Nunzio si precipiterà da Chiara che perderà suo padre

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 22 al 26 novembre raccontano che Chiara Petrone e suo padre avranno un terribile incidente stradale. I due, ricoverati in gravi condizioni, metteranno in apprensione Michele e tutti gli amici delle vittime. Chiara riuscirà a superare l'intervento e sarà fuori pericolo, ma suo padre, purtroppo non riuscirà a sopravvivere. In questa drammatica circostanza, Nunzio non esiterà a partire per Napoli e guiderà tutta la notte per stare accanto alla sua ex fidanzata che, anche se sarà molto scossa, sarà felice di vederlo e sarà confortata dalla sua presenza.

La polizia interrogherà Chiara: anticipazioni Un posto al sole

Nel corso delle puntate di Un posto al sole dal 22 al 26 novembre, Nunzio uscirà dalla camera di Chiara all'arrivo della polizia e sarà molto irritato dal fatto che gli agenti ci mettano più tempo del dovuto. Insieme a lui ci sarà Franco che cercherà di calmarlo e rassicurarlo.

L'interrogatorio della polizia, nel frattempo, proseguirà e Chiara racconterà che la sera della tragedia alla guida dell'auto c'era come sempre suo padre. I poliziotti, tuttavia, non saranno affatto convinti della versione della ragazza.

Franco parlerà con Nunzio per sapere se è ancora innamorato, anticipazioni settimana 22-26 novembre

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 22 al 26 novembre rivelano che le affermazioni di Chiara Petrone non convinceranno affatto la polizia. Inoltre, dalle indagini emergerà che la ragazza, la sera dell'incidente aveva bevuto e non si esclude che possa essere stata proprio lei a causare l'incidente che si è rivelato mortale per suo padre. Chiara sarà molto preoccupata per la sua posizione, ma quando Nunzio tornerà da lei in camera, fingerà di essere tranquilla. Tornati alla terrazza, Franco e il suo figlio adottivo parleranno del rapporto con Chiara e Nunzio negherà che ci sia ancora qualcosa con lei. Boschi, tuttavia, capirà che suo figlio è ancora molto preso dalla sua ex fidanzata con cui ha vissuto una storia molto importante.