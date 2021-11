Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai Tre. Le anticipazioni relative all'episodio che andrà in onda mercoledì 8 dicembre, svelano nuovi colpi di scena. Rossella, già in crisi a causa della separazione dei suoi genitori, avrà un incontro con un personaggio ignoto che la lascerà molto turbata. Intanto, Chiara darà dei consigli a Nunzio affinché il ragazzo si riconcili con Franco. Fra Boschi ed il giovane Cammarota tornerà il sereno, tuttavia, il padre farà fare una promessa al figlio adottivo.

Spazio anche per vicende più leggere, quali quelle che riguardano il gruppo le pene d'amore di Samuel. Vittorio, difatti, pur essendo attratto da Speranza, per allontanarla da lui, dirà al cantante di volerlo aiutare a conquistare la giovane Altieri. Tuttavia, Patrizio cercherà di convincere Samuel a non accettare l'aiuto di Vittorio.

Upas, episodio 8 dicembre: la giovane Graziane farà un incontro poco gradito

Nel corso dell'episodio di Upas in onda l'8 dicembre, la situazione fra Silvia e Rossella non accennerà a migliorare, anzi, la ragazza continuerà ad accusare la madre come responsabile principale della fine del matrimonio con il padre. Come se non bastasse, la giovane si troverà ad avere un incontro per nulla gradito.

Gli spoiler, però, sono piuttosto ermetici e non viene svelato chi possa essere la persona che lascerà ulteriormente infastidita Rossella. Non sarebbe da escludere che possa trattarsi di Giancarlo, l'uomo che ha rotto l'armonia del suo nucleo familiare. Tuttavia, potrebbe anche trattarsi di qualcuno legato al dottor Crovi, il quale sembra nascondere un segreto.

Upas, puntata 8/12: pace fatta fra Franco e Nunzio

Le anticipazioni della puntata di Upas dell'8 dicembre, preannunciano che Chiara farà capire a Nunzio che è giusto che faccia pace con Franco. Grazie ai consigli della ragazza, Cammarota capirà che deve chiedere scusa al padre per come si è posto nei suoi confronti. Fra i due tornerà il sereno, tuttavia Boschi si farà promettere qualcosa in cambio dal ragazzo.

Anche in questo caso, non viene rivelato di cosa possa trattarsi nello specifico.

Anticipazioni Upas: Vittorio vuole dare dei consigli a Samuel

La trama di Upas dell'8 dicembre darà spazio anche alle vicende sentimentali dei personaggi più giovani. Vittorio, pur essendo attratto da Speranza, capirà che non se la sente di esporsi con la famiglia della ragazza. Pertanto, per allontanarla, seppur a malincuore, deciderà di aiutare Samuel a conquistarla. Il ragazzo, essendo un po' ingenuo, accetterà la proposta del giovane Del Bue. Patrizio, però, consiglierà al suo collaboratore di non fidarsi di Vittorio.