Continua la messa in onda di Un Posto al Sole, la soap opera televisiva in onda su Rai 3 ogni sera dal lunedì al venerdì.

Nella puntata di martedì 23 novembre ci saranno diverse interessanti evoluzioni.

Cosa è accaduto precedentemente in Un Posto al Sole

Nei precedenti episodi di Un posto al sole Filippo Sartori ha recuperato un po' di pace: l'uomo ha ritrovato la figlia Irene dopo che quest'ultima è scappata di casa sentendosi trascurata dai genitori per via della new entry in famiglia: la piccola Elisabetta. Fortunatamente non è avvenuto nulla di grave e, sebbene Filippo abbia rivissuto lo spiacevole trauma della perdita di Valerio, per i coniugi Sartori la vita sta tornando alla normalità.

Intanto Alberto Palladini ha chiesto a Niko di lavorare insieme, ma quest'ultimo sembra restio ad accettare la proposta.

Nunzio, invece, è tornato definitivamente a Napoli per restare accanto a Chiara e sostenerla dopo il tragico incidente avvenutole insieme al padre. Giancarlo è ancora in condizioni critiche e potrebbe non sopravvivere.

Un Posto al Sole: le anticipazioni del 23 novembre

Rossella, sotto consiglio di Michele, ha deciso di operarsi per recuperare la voce e riprendere il suo lavoro come cantante. Lo stesso Michele suggerisce alla ragazza di continuare con il suo percorso di formazione a qualunque costo, anche se ciò dovrà costringerla ad allontanarsi da Riccardo.

Rossella è ancora titubante sul da farsi, giacché con il tempo sta sviluppando un interesse sempre più forte nei confronti del dottor Crovi.

Upas: la dichiarazione di Nunzio

Nunzio, dopo essere tornato a Napoli per essere di supporto a Chiara, confessa alla ragazza che il suo amore è ancora vivo e sincero e spera con tutto il cuore di potersi riconciliare. Come prova della sua dedizione decide di spendere tutte le sue energie e dare tutto sé stesso per essere d'aiuto a Chiara per superare questo difficile momento.

La ragazza, però, rimane visivamente turbata dall'incidente successo ed è profondamente preoccupata per le sorti del padre.

Niko, dopo essersi confrontato con Susanna sull'assunzione di Alberto, scopre, grazie all'aiuto della donna, che non tutti sono disposti ad accettare Palladini come collaboratore. Sembra che nessuno riesca a fidarsi e che il giovane avvocato si trova davanti al pericolo di perdere molti dei suoi clienti.

La puntata si conclude con Michele che inizia ad avere sospetti riguardo la moglie e, dopo aver preso coraggio, decide di parlare faccia a faccia.