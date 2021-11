Nella terza settimana di novembre ci saranno colpi di scena nella soap opera 'Un posto al sole': i telespettatori avranno modo di vedere delle scene ad alta tensione. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 novembre ruotano attorno alla vicenda che riguarda l'aggressione di Susanna. Nei prossimi episodi, infatti, Mattia Savelli andrà in ospedale da Picardi e le tapperà la bocca, confessandole cosa lo aveva spinto ad aggredirla: la figlia di Adele sarà molto impaurita. Nel frattempo, Ornella si accorgerà della presenza del rider di Caffè Vulcano fuori dalla stanza della fidanzata di Niko e scoprirà cosa è accaduto.

A quel punto, la dottoressa Bruni farà scattare l'allarme e la vigilanza braccherà Mattia.

Un posto al sole, anticipazioni al 19 novembre: Mattia va da Susanna in ospedale

Susanna passerà momenti poco piacevoli, in quanto nelle puntate della soap che verranno trasmesse su Rai 3 nella terza settimana di novembre, rivivrà un incubo. Infatti, Mattia andrà a fare visita a Picardi in ospedale e le tapperà la bocca. Savelli confesserà a Susanna cosa lo avesse spinto a farle del male, rivelandole che, come le altre donne, non era riuscita a comprenderlo e che lo considerava una nullità. La figlia di Adele tenterà di raggiungere il campanello di allarme, ma il rider di Caffè Vulcano la bloccherà.

Un posto al sole, trame al 19 novembre: Ornella si accorge che Mattia è uscito dalla stanza di Susanna

A quel punto, sarà provvidenziale l'intervento di Ornella. Infatti, la moglie di Raffaele si accorgerà che Mattia è uscito furtivamente dalla stanza di Susanna, recandosi da Susanna. La dottoressa Bruni correrà dalla fidanzata di Niko e scoprirà che la ragazza sta bene, ma che ha avuto solo tanta paura.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, Ornella farà scattare l'allarme e le porte dell'ospedale verranno bloccate: pertanto Mattia non potrà contare su una via di fuga. Infatti, grazie all'aiuto di Riccardo e Rossella, Savelli sarà braccato dalla vigilanza.

Un posto al sole, episodi al 19 novembre: Mattia si punta un bisturi alla gola

Nelle prossime puntate di 'Un posto al sole' Mattia verrà messo con le spalle al muro: allora si punterà un bisturi alla gola, minacciando di uccidersi.

A quel punto, Rossella avrà il sangue freddo per riuscire a far cambiare idea a Savelli. Le anticipazioni degli episodi in onda sino al 19 novembre non rivelano se il rider di Caffè Vulcano verrà finalmente arrestato e se le vicende legate all'aggressione di Susanna arriveranno ad una conclusione. Non resta pertanto che seguire i prossimi episodi di 'Un posto al sole', per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini.