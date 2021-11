Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 29 novembre al 3 dicembre preannunciano nuovi colpi di scena.

Nonostante gli sforzi, il rapporto fra Silvia e Michele sembra essere giunto al capolinea. La coppia non è riuscita a salvare il matrimonio, considerato anche il ritorno di Giancarlo. Pertanto decideranno di separarsi definitivamente per non soffrire ulteriormente. La figlia Rossella non prenderà affatto bene questa loro decisione, non riuscendo a trattenere il dispiacere.

Dal punto di vista professionale, il giovane medico deciderà di partire per Milano, come le aveva consigliato il padre. Tuttavia, prima di andarsene da Napoli, verrà a sapere che il padre sta cercando una nuova sistemazione, per lasciare quanto prima la casa a Silvia. La ragazza a tal proposito avrà un'idea che potrebbe andare a discapito della madre. Rossella proporrà che sia la madre a lasciare la dimora a Palazzo Palladini, per trasferirsi dal suo amante.

Upas, episodi al 3 dicembre: Silvia e Michele al capolinea

Nel corso degli episodi di Upas in onda dal 29 novembre al 3 dicembre, il matrimonio fra Silvia e Michele giungerà al capolinea. A questo punto, i due capiranno che sia giunto il momento di lasciarsi definitivamente.

Rossella, pur essendo adulta, non prenderà affatto bene la decisione dei suoi genitori. Difatti, la ragazza si era battuta, affinché i due si riconciliassero.

Anticipazioni Upas sino a 3/12: Michele cerca casa

Gli spoiler delle puntate di Upas che andranno in onda sino al 3 dicembre svelano che Michele, data la situazione creatasi con la moglie, deciderà di cercare un nuovo appartamento.

L'uomo sembrerà deciso a mettere le distanze fra sé e l'ormai ex consorte, anche per soffrire di meno.

Al contempo, Rossella si troverà a fronteggiare un'emergenza in ospedale. Tale evento drammatico la porterà a prendere una decisione per il suo futuro.

Upas, puntate 29/11-3/12: Rossella vuole che la madre vada da Giancarlo

Le anticipazioni delle prossime puntate Upas preannunciano che Rossella comunicherà ai genitori di aver deciso di partire per Milano, per intraprendere un nuovo percorso. La ragazza verrà a sapere che il padre sta cercando casa, affinché lasci quanto prima Palazzo Palladini.

Tuttavia questa decisione del padre non apparirà per niente giusta agli occhi della giovane, la quale avrà un'idea differente. Rossella proporrà che sia la madre a lasciare la casa coniugale, ad esempio potrebbe in breve tempo stabilirsi dal suo amante, mentre il padre dovrebbe restare nello storico palazzo di Posillipo. Questa situazione farà soffrire non poco Silvia, che avvertirà l'allontanamento, non certo solo fisico, da sua figlia.