Continua a far discutere il presunto triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. L'attore che è stato squalificato dal reality per aver violato le norme anti-Covid, ieri sera è rientrato nella casa per avere un confronto con Soleil. La loro amicizia speciale però sembra essersi irrimediabilmente spezzata. Intanto, dalle anticipazioni sparse sul web, si apprende che Alex Belli e Delia Duran sono stati ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin. Nella puntata che andrà in onda domani, domenica 19 dicembre, i due hanno parlato della loro storia d'amore e anche di Soleil Sorge.

Le parole di Alex Belli e Delia Duran nel salotto di Silvia Toffanin

Ospiti di Silvia Toffanin, Alex e Delia hanno confessato di essere tornati insieme.

Belli ha parlato dell'alchimia con Soleil dichiarando che gli è sfuggita un po' la situazione di mano. A chi invece li ha accusati di aver premeditato tutto e di aver seguito un copione già scritto hanno dichiarato: "Nella casa non c'è stato nessun copione scritto".

L'attore ha detto che nel Reality Show si può celare qualcosa ma non si può recitare. Delia ha poi confessato di aver deciso di perdonare il suo compagno perché lo ama troppo. Queste le sue parole: "Lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto." Poi ha anche aggiunto di credere nel loro amore che è unico e vero. "Noi ci amiamo per quello che siamo, " ha dichiarato la donna. Insieme hanno raccontato di voler ricominciare e recuperare il loro rapporto di fiducia anche se non sarà facile.

"Il tempo è il rimedio per curare qualsiasi ferita," hanno concluso.

Le dichiarazioni di Delia Duran su Soleil Sorge a Verissimo: 'È falsa e incoerente'

Delia ha affermato che Alex ha vissuto per tre mesi in una bolla dove non è riuscito a contenersi, sbagliando e mancandole di rispetto. Riguardo Soleil ha invece dichiarato: "È finta e incoerente".

Duran ha detto che non ha portato rispetto a nessuno, neanche a sé stessa. Inoltre ha aggiunto che secondo lei, Soleil si è innamorata, mentre per suo marito è soltanto amicizia. Riguardo il bacio poi, Delia ha rivelato che si è trattato di un bacio finto, un Gossip organizzato per vendetta nei confronti di Alex, per farlo ingelosire.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Alex, l'ex attore di Centovetrine ha rivelato che Delia è l'unica che riesce a capirlo. Belli ha detto che è sempre se stesso e tutto ciò che ha vissuto nella casa è stato reale. Queste le sue parole: "Con Soleil abbiamo trovato un'alchimia che ci ha unito, anche se ad un certo punto siamo andati oltre".