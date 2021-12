Mai come quest'anno 'l'amore è nell'aria' dentro la casetta di Amici: parallelamente ai percorsi artistici, i talenti della scuola intrecciano rapporti umani che portano spesso a legami forti e unici. La coppia formata da Giulia Stabile e Sangiovanni docet: i due ragazzi, ad un anno dell'inizio della loro relazione sono più innamorati ed uniti che mia. E quest'anno i ballerini e i cantanti della scuola più famosa d'Italia non sembrano essere da meno: i riflettori questa volta sono accesi su Alex e Cosmary. Il tenebroso cantante ha mostrato un certo interesse per la new entry, ma il giovane ha, o aveva, una fidanzata fuori ad aspettarlo.

La ragazza non ha reagito bene al video in cui questo interesse è stato messo in evidenza durante la puntata di domenica 12 dicembre, tanto da 'cancellare' la presenza di Alex dal suo profilo social.

La reazione della fidanzata di Alex

In attesa di vedere il nuovo video che riguarda Alex sempre più interessato a Cosmary domenica 19 dicembre, come riportato dalle anticipazioni, a fare notizia oggi è la reazione della fidanzata del cantante a tale avvicinamento tra i due compagni. Maria De Filippi, in maniera spiritosa con un video montato ad hoc e con musiche scelte per l'occasione, ha mostrato come Alex abbia iniziato a sorridere ed essere più allegro dopo l'ingresso della ballerina, nuova alunna di Alessandra Celentano che le ha già sospeso la maglia.

Il video che ha provocato l'ilarità dello studio ha messo in imbarazzo Cosmary mentre Alex ha sentenziato, per smorzare i toni, che il montaggio aveva contribuito a sottolineare ogni suo più piccolo comportamento.

La bellezza di Cosmary evidentemente non è passata inosservata ma è chiaro che la fidanzata di Alex ha preso malissimo la situazione.

Pare, infatti, che la giovane abbia smesso di seguire su Instagram il cantante e abbia anche cancellato tutte le storie in evidenza in cui c'era anche Alex. Reazione forte che potrebbe lasciare intendere che la relazione sia giunta al termine e non sarebbe la prima volta quest'anno che uno dei ragazzi chiude la sua storia per iniziarne un'altra con un compagno/a.

Le coppie di Amici 21

Solo qualche giorno fa, l'ex fidanzato di Sissi raccontava ai follower di essere stato lasciato dalla cantante che poco dopo ha intrapreso una relazione con Dario. E ancora prima anche Albe aveva chiuso con la sua fidanzata per iniziare a stare con Serena. Tante le coppie nate all'interno di Amici, infatti ce ne sono altre due in bilico, ossia quella tra Carola e Luigi che si professano solo amici ma che non nascondono un interesse reciproco e infine LDA e Elena che si erano frequentati prima del loro ingresso nella scuola.

Se Cosmary avrà la possibilità di restare nella scuola, visto che la maestra Celentano ha più volte manifestato la sua voglia di sostituirla con un alunno più vicino alla sua idea di danza, bisognerà vedere se il tenebroso Alex deciderà di esporsi con lei oppure resterà sulle sue. Nei prossimi day-time la risposta.