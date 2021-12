Si è da poco conclusa la registrazione della dodicesima puntata di Amici, quella che andrà in onda domenica 5 dicembre.

Sono ben cinque le sfide che i ragazzi hanno affrontato, tutte dagli esiti imprevedibili. I cantanti Alex e Tommaso e i ballerini Guido, Virginia e Carola si sono confrontati con aspiranti allievi per essersi classificati agli ultimi posti delle classifiche interne della scorsa settimana. Le prof Cuccarini e Celentano, invece, hanno riproposto la gara su uno stile di latino-americano, che stavolta è stata giudicata da Maria De Filippi.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Oggi, giovedì 2 dicembre, è stata registrata una nuova puntata di Amici, la dodicesima dell'edizione numero 21 del talent-show. Le prime anticipazioni che trapelano dagli studi Elios, fanno sapere che molti allievi hanno rischiato l'eliminazione: due cantanti e tre ballerini, infatti, si son dovuti confrontare con talenti esterni al cast.

Dopo essersi classificato penultimo nella gara inediti giudicata da Giulia Michelini una settimana fa, Alex ha dovuto affrontare una difficile sfida ma, per la gioia dei suoi tanti fan, è riuscito a vincerla e a riprendersi la maglia da titolare.

Invece il faccia a faccia tra Tommaso e un aspirante alunno, si è concluso a favore di quest'ultimo: il giovane del team Cuccarini, dunque, è stato eliminato e ha dovuto lasciare il programma definitivamente.

Tre allievi della maestra Celentano in bilico ad Amici

Nel corso della registrazione di Amici che Maria De Filippi ha condotto il 2 dicembre, si è parlato a lungo del rendimento degli allievi del team Celentano.

La gara che è stata fatta durante la settimana (e che i telespettatori hanno visto nel daytime odierno del talent-show), ha visto al primo posto Christian, al secondo Dario e agli ultimi due i tre ballerini seguiti dalla maestra Alessandra (c'è stato un pari merito al terzo posto).

Carola, Virginia e Guido non hanno convinto pienamente i professionisti del cast (giudici speciali di una sfida basata sull'interpretazione degli elementi acqua, aria e bolla), quindi sono finiti tutti a rischio eliminazione.

Lo speciale che sarà trasmesso su Canale 5 domenica prossima, proporrà al pubblico tre sfide di danza dagli esiti a tratti inaspettati: gli allievi Guido e Virginia hanno perso e sono stati esclusi dal cast, mentre Carola ha vinto ed è rimasta.

Ancora un confronto tra insegnanti ad Amici

La dodicesima puntata di Amici si è aperta con la riproposizione della sfida tra due professoresse. Visto il pari merito che Francesca Tocca ha assegnato una settimana fa, Maria De Filippi ha deciso di fare il bis della gara di ballo tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Le insegnanti si sono prestate a interpretare una coreografia sul genere cha cha cha in coppia con Raimondo Todaro: il giudice del giorno, è stata la conduttrice del format di Canale 5.

Un momento molto atteso dai fan del programma, è quello dedicato a Mattia e al suo futuro nella scuola. Da oltre una settimana, infatti, il danzatore di latino-americano ha la maglia sospesa per un comportamento poco propositivo che ha avuto a lezione con i professionisti.

Il prof Todaro ha informato il suo allievo che tornerà a essere un titolare della classe solamente quando sarà in grado di fare almeno tre giri a sinistra, ovvero una serie di piroette che non riesce mai a fare né in sala né quando è in scena.

Tutti i ragazzi, inoltre, si sono esibiti davanti alla commissione per confermarsi e continuare la loro corsa al serale. La fase più delicata del programma, infatti, dovrebbe esordire in prima serata all'inizio della prossima primavera, probabilmente già nel mese di marzo in una collocazione settimanale che ancora non è stata resa nota.