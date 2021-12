Durante la dodicesima puntata di Amici di Maria De Filippi, andata in onda ieri, domenica 5 dicembre alle ore 14 su Canale 5, Virginia ha affrontato la sua sfida contro Cosmary.

A giudicare la prova è stato Garrison Rochelle, il quale ha preferito la sfidante, causando il dissenso da parte della maestra Celentano.

Amici 21, la sfida di Virginia

Durante la settimana, ai ballerini è stato richiesto di eseguire una coreografia, scegliando un elemento tra acqua, aria e bolla.

La gara di improvvisazione è stata giudicata dai professionisti della scuola di Amici.

Virginia ha scelto l'acqua, ma si è classificata agli ultimi posti e, automaticamente, è stata messa in sfida. Nella dodicesima puntata, infatti, la ballerina ha dovuto affrontare la sua prova contro Cosmary.

Durante la sfida, Virginia si è esibita in una coreografia contemporanea, mentre Cosmary ha ballato sui tacchi. Due stili, quindi, completamente differenti. A giudicare la sfida è stato Garrison Rochelle, l'ex insegnante della scuola stessa nonché grande amico della maestra Celentano. Il coreografo, però, ha preferito Cosmary, poiché più vicina al suo stile. Virginia ha, quindi, dovuto abbandonare la scuola, solo dopo una settimana dal suo ingresso.

Lo sfogo della maestra Celentano

La maestra Celentano è rimasta molto delusa dal giudizio del suo collega, poiché teneva particolarmente a Virginia.

Difatti, nel corso della scorsa puntata, ha richiesto l'aggiunta di un banco di ballo pur di farla entrare a far parte della scuola di Amici. Durante i casting, la ballerina aveva attirato l'attenzione di tutti e tre gli insegnanti - Peparini, Todaro e Celentano - grazie alle sue grandi doti.

Pertanto, nel momento in cui Garrison ha espresso la sua preferenza, la maestra Celentano non ha saputo trattenere tutto il proprio dissenso, criticando ampiamente il collega e Cosmary stessa, mettendo in dubbio la professionalità del coreografo e le capacità della ballerina appena entrata nella scuola.

La maestra ha, infatti, iniziato ad attaccare Garrison dicendo: "A un certo punto bisogna riconoscere la bravura dalla non bravura", lasciando intendere che la giovane sfidante non avesse le competenze necessarie e che non fosse minimamente paragonabile a Virginia. Difatti, la maestra è andata avanti con il suo sfogo, dicendo: "Di là cos'hai visto?

Hai visto una ballerina?".

Maria interviene durante la discussione

La discussione tra Alessandra Celentano e Garrison Rochelle è andata avanti al punto che Maria è intervenuta, cercando di ristabilire l'ordine. In particolare, la conduttrice non ha ritenuto opportuno criticare Cosmary e ha sgridato la maestra: "Va bene che tu dica 'fossi stata io al posto suo avrei giudicato vincitrice Virginia', ma denigrare una ragazza appena entrata, non va bene".

L'intervento di Maria De Filippi è servito per calmare un po' gli animi. Infatti, la maestra Celentano si è scusata con Garrison per aver messo in dubbio le sue competenze e per aver denigrato ampiamente la nuova ballerina, la quale è entrata a far parte della sua squadra, insieme a Carola e Cristian, ossia l'allievo che ha sostituito Guido.

Chi è Virginia di Amici 21

Virginia è stata fortemente voluta dalla maestra Celentano, la quale è rimasta particolarmente colpita dalla sua preparazione tecnica, dalle sue doti fisiche e dalla sua versatilità. L'insegnante della cattedra di ballo, infatti, aveva richiesto un banco aggiuntivo per lei.

Virginia, a soli 21 anni, vanta una brillante preparazione tecnica grazie al diploma ottenuto presso l'Akademie des Tanzes Mannheim. Solo dopo una settimana dal suo ingresso ad Amici, però, ha perso la sua sfida contro Cosmary, una ballerina dell'Accademia delle Danze & Studio Pilates Covatech di Brindisi.