Mentre i ragazzi di Amici 21 stanno trascorrendo le festività in casetta in isolamento per evitare ogni possibile contagio da Covid, sul web iniziano a circolare indiscrezioni circa la data di inizio della fase serale del programma. Infatti, non appena riprenderanno a pieno ritmo le lezioni, ballerini e cantanti dovranno fare i conti con la parte più dura del talent, ossia ottenere la maglia che li condurrà alla fase finale del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Secondo Lorenzo Pugnaloni la prima puntata del serale dovrebbe andare in onda sabato 19 marzo.

L'esperto tv ha dato anche altre succulenti informazioni che riguardano il meccanismo che dovrebbe regolare la gara del serale del talent di Canale 5.

Il meccanismo del talent e le possibili squadre

Scalda i motori la fase serale di Amici 21: dopo il trionfo di Giulia Stabile, prima ballerina donna a vincere il programma in 20 anni di messa in onda, e di Sangiovanni nella categoria canto, a chi toccherà quest'anno alzare le ambite coppe? Secondo i rumor riportati da Pugnaloni il percorso che porterà alla risposta a questa domanda potrebbe iniziare il 19 marzo. Non vi sono ancora conferme ufficiali, ma la fase finale dovrebbe prendere il via alla fine di C'è Posta per te.

Anche quest'anno, visto il successo dell'edizione precedente, gli allievi dovrebbero essere suddivisi in tre squadre, capitanate da una coppia di professori, ovviamente un insegnante di ballo e uno di canto.

Sempre secondo le indiscrezioni, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi dovrebbero ritrovarsi di nuovo uniti a dare battaglia a Raimondo Todaro insieme ad Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini che dovrebbe fare coppia con Veronica Peparini.

Chi arriverà alla fase serale?

Ovviamente, tutto al momento resta nel campo delle ipotesi, ma se le squadre dovessero essere realmente queste potrebbero "volare gli stracci" tra i professori.

Questi ultimi, infatti, non si sono risparmiati nei battibecchi neanche nei pomeridiani (la cui ultima puntata del 2021 è andata in onda il 19 dicembre), né durante i daytime, anche se a distanza. Il pubblico ne vedrà delle belle anche questo anno e i fan del talent non vedono l'ora che il programma riprenda con i soliti appuntamenti.

A gennaio potrebbe iniziare a circolare le prime notizie ufficiali sul serale, ma prima di ciò i ragazzi dovranno affrontare sfide esterne e poi la commissione deciderà chi degli aspiranti cantanti e ballerini ha le carte in regola per mostrare il proprio talento in prima serata. Insomma, non resta che attendere l'inizio del nuovo anno per conoscere tutte le novità di Amici 21.