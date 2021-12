Mercoledì 22 dicembre è andata in onda l'ultima puntata di Amici del 2021: i telespettatori hanno assistito allo scambio dei regali di Natale tra gli allievi e alla cena che hanno fatto per inaugurare le festività. I più attenti, però, hanno notato che al party non hanno presenziato Christian, Mattia e Crytical: i tre sono assenti da giorni sia nei daytime che negli speciali della domenica e le uniche informazioni che sono trapelate, riguardano il loro precario stato di salute.

Tre talenti di Amici assenti per motivi di salute

Tre allievi della ventunesima edizione di Amici sembrano essere spariti nel nulla.

Da oltre una settimana, infatti, non si hanno notizie di Mattia, Christian e Crytical, che hanno fatto perdere le loro tracce sia nei daytime che nell'appuntamento della domenica pomeriggio condotto da Maria De Filippi.

Il 22 dicembre è andata in onda l'ultima puntata del 2021 del talent-show, e anche stavolta né i ballerini né il rapper sono stati ripresi dalle telecamere della casetta che ospita tutti i ragazzi di quest'anno.

A far preoccupare i fan, è la prolungata assenza dei giovani dal video, come se fossero stati momentaneamente allontanati dall'abitazione che condividono con il resto del cast per ragioni sconosciute.

Mentre Carola, Luigi, Lda, Alex, Sissi, Dario e tutti gli altri si sono scambiati i regali di Natale, i danzatori del team Todaro e il cantante del team Pettinelli erano altrove, non certamente nella casa dove trascorreranno tutte le feste.

La preoccupazione degli spettatori di Amici

L'ultimo daytime di Amici del 2021, dunque, è stato interamente dedicato allo svago e a mostrare come i ragazzi della scuola stanno vivendo il periodo natalizio.

Dopo aver addobbato la casetta con l'albero e tante altre decorazioni, gli allievi (fatta eccezione per Mattia, Christian e Crytical) si sono radunati in salone e hanno cominciato a scambiarsi i regali.

I telespettatori hanno apprezzato questo momento di gioco e spontaneità, soprattutto nella consapevolezza che sarebbe stato l'ultimo al quale avrebbero assistito per un bel po' di tempo visto che il talent-show non tornerà in onda prima di metà gennaio circa.

I più attenti, però, hanno usato i social network per sottolineare l'assordante assenza dei ballerini e del rapper dalle dinamiche principali del programma, come se non vivessero più nella casa assieme a tutti gli altri.

Quando i talenti hanno cenato insieme per augurare al pubblico "buone feste", le sedie che solitamente sono riservate a Mattia, Christian e Crytical erano vuote, segno che i tre non erano presenti per chissà quale ragione.

Poche notizie dalla scuola di Amici

"Dove sono finiti?", è questa la domanda che sta impazzando sui social network da giorni, ovvero da quando si sono perse le tracce dei tre allievi nelle puntate di Amici.

Christian è stato il primo ad assentarsi per colpa di una febbre alta che è stata curata in casetta. Nel penultimo speciale della domenica, è stata Maria De Filippi a collegarsi col ragazzo per motivare la sua mancata partecipazione alla registrazione.

La puntata che è andata in onda lo scorso 19 dicembre, ha visto i forfait di tutti e tre i ragazzi che i fan reclamano di vedere da giorni: nessuno, però, si è esposto per spiegare come mai i ballerini e il rapper non fossero in studio.

Voci di corridoio sostengono che Mattia si sia fatto male alla caviglia durante le prove e che Crytical avrebbe contratto la febbre proprio come Christian, ma non si sa nient'altro su questa vicenda.

Il talent-show, comunque, è ufficialmente in vacanza e tornerà a metà gennaio: i daytime riprenderanno da lunedì 10, mentre gli speciali della domenica dovrebbero ricominciare dal giorno 9.