Ha trionfato ad Amici 18 ed è stato uno dei partecipanti del talent di Amici di Maria De Filippi più amati dal pubblico: Alberto Urso sogna di tornare presto sul palco a cantare per i suoi fan, dopo lo stop di due anni dovuto al Covid, ma nel frattempo non si è di certo fermato. Intervistato da Super Guida Tv in occasione di un evento benefico, il tenore ha svelato i suoi progetti per il futuro e ha anche ammesso di avere un preferito in questa edizione del programma. Lda, che ha già ottenuto il riconoscimento del suo primo disco d'oro, ha conquistato Alberto.

L'attestato di stima di Urso per Lda

Entrato nella scuola di Amici con la paura di essere considerato non per la sua arte ma per essere "il figlio di", Lda ha comunque saputo conquistare il pubblico del talent e non solo. Se Rudy Zerbi ha subito apprezzato Luca, questo il nome all'anagrafe del cantautore, per le sue doti e la capacità comunicative, anche chi lo ha preceduto sul palco del programma di Canale 5 ne apprezza le qualità. Questo è il caso di Alberto Urso che ha dichiarato di avere "un debole" per il figlio di Gigi D'Alessio.

"Tifo per Lda anche se sono tutti bravi. Lda mi piace tanto poi è il figlio di Gigi D’Alessio che per me è un fratello, uno zio più che altro", ha ammesso Alberto che vede dunque delle buone qualità nel cantante.

Luca, in pochi mesi, è riuscito a raggiungere anche un traguardo importante come il disco d'oro.

Alberto commenta Sanremo 2022: 'Tifo per i miei ragazzi di Amici'

A proposito degli ex alunni di Amici, i cantanti Sangiovanni e Aka7even prenderanno parte a Sanremo 2022. Alberto ha affermato di non aver presentato un brano per la kermesse questo anno, ma di avere stima per i ragazzi che, usciti dalla scuola più famosa d'Italia, prenderanno parte alla kermesse.

"Faccio il tifo per i miei ragazzi di Amici, visto che sono usciti da là ho sempre stima per tutti loro", ha detto Urso, che nel frattempo ripone grandi speranze nell'anno che sta per arrivare.

"Sto scrivendo tantissimo mi sto preparando per il 2022 che spero sia un anno meraviglioso", ha ammesso Alberto che spera di poter tornare a esibirsi presto per il suo pubblico.

Il tenore è sempre rimasto legato ad Amici, il programma che gli ha donato la popolarità. La scorsa estate si vociferava addirittura su una sua possibile partecipazione al programma in qualità di professore di canto, e chissà che in futuro tali voci non possano diventare realtà.