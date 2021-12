Nel pomeriggio di domenica 19 dicembre è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. L'ultima puntata prima della pausa per le festività natalizie ha visto esibirsi in studio diversi ospiti. Tra questi il rapper Federico Lucia, in arte Fedez, il quale ha giudicato la gara cover dei ragazzi della scuola e inoltre si è esibito in un medley di alcuni suoi brani.

Per l'occasione Fedez si è anche improvvisato ballerino. Proprio durante la coreografia però qualcosa è andato storto, in quanto è andato fuori tempo.

Nel frattempo, sua moglie Chiara Ferragni, che ha seguito la puntata in tv da casa non ha potuto fare a meno di commentare ironicamente l'esibizione del marito.

Fedez si esibisce ad Amici in un medley e va fuori tempo durante la coreografia

Dopo aver stilato la classifica con i voti degli allievi (che hanno interpretato un brano a loro scelta dedicato al Natale), Fedez si è diretto al centro del palco per esibirsi. Ha interpretato due brani tratti dal suo ultimo album "Disumano": prima ha cantato la canzone "Meglio del cinema," dedicata a sua moglie. Poi è arrivato il turno del pezzo "Sapore", di cui ha anche dovuto fare una piccola coreografia: è proprio a questo punto che Fedez ha sbagliato alcuni passi, andando fuori tempo.

Il cantante a quel punto non è più riuscito ad andare a ritmo con i ballerini (Dario, Mattia e Carola) che si stavano esibendo insieme a lui e ha esclamato: "Mi sono perso". Poco dopo ha chiesto alla conduttrice Maria De Filippi di potersi esibire nuovamente. Questa volta, aiutato dalla maestra Alessandra Celentano che ha contato i passi, Fedez ha quindi portato a termine la coreografia.

Chiara Ferragni guarda e commenta l'esibizione di Federico ad Amici

Intanto Chiara Ferragni ha postato sul proprio profilo Instagram delle stories in cui guardava in tv l'esibizione di suo marito Fedez ad Amici. Insieme a lei c'erano alcuni amici, parenti e il figlioletto Leone. Al momento dell'esibizione fuori tempo di Federico qualcuno dei presenti davanti alla tv assieme a Ferragni ha detto: "Ma guarda, da un certo punto di vista è meglio che non sia tanto bravo a ballare".

Mentre Chiara ha detto ironicamente al figlio: "Leo, fai vedere tu come si balla". Un'esortazione a cui il bambino ha risposto accennando alcune mosse di ballo.

Intanto, dalla classifica stilata da Fedez, agli ultimi posti sono arrivati Nicol e Rea, i quali - per questo motivo - dovranno andare in sfida nella prossima puntata.