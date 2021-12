Grande attesa per la nuova edizione di Capodanno in musica, lo show del 31 dicembre che andrà in onda su Canale 5 con la conduzione di Federica Panicucci. Dopo lo stop dello scorso anno, causa Covid-19, il programma tornerà in onda in diretta da Bari: una serata evento durante la quale saliranno sul palco numerosi artisti che si esibiranno dal vivo e accompagneranno così gli spettatori della rete ammiraglia verso lo scoccare della mezzanotte per festeggiare in compagnia l'arrivo del 2022.

Capodanno in musica del 31 dicembre 2021, ecco le anticipazioni sul cast

Le prime anticipazioni su Capodanno in musica del 31 dicembre 2021 rivelano che lo show tornerà in onda da Bari e sul palco è confermatissima la presenza di Federica Panicucci che sarà anche la padrona di casa del Concerto di Natale del 24 dicembre in onda dal Vaticano.

La conduttrice di Mattino 5 terrà compagnia al pubblico Mediaset in questa lunghissima serata di fine anno che partirà poco prima delle 21, subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Chi ci sarà sul palco dell'atteso show del 31 dicembre? Le anticipazioni sul cast rivelano che al fianco della conduttrice è prevista la presenza di Al Bano Carrisi, che sarà la guest star di questa serata speciale, reduce dalla partecipazione a Ballando con le stelle di Milly Carluci.

Pio e Amedeo sul palco dello show del 31 dicembre di Canale 5

Confermata anche la presenza del duo comico composto da Pio e Amedeo: i due artisti giocheranno "in casa" e potranno così passare la serata di fine anno in compagnia del pubblico barese.

E poi ancora, nel cast di questa nuova edizione dello show di fine anno figura il nome della cantante Annalisa, ex star di Amici di Maria De Filippi.

Spazio anche alla presenza di Nek, Fabrizio Moro e a quella di Francesco Renga, entrambi molto amati dal pubblico della rete ammiraglia del Biscione.

Come se la caverà dal punto di vista auditel questa nuova edizione di Capodanno in musica? Negli anni precedenti lo show viaggiava su una media di circa tre milioni di spettatori con uno share del 18-19%.

Ritorna la sfida del 31 dicembre tra Canale 5 e Rai 1: Capodanno in musica Vs L'anno che verrà

Ad avere la meglio nella gara ascolti fu lo show L'anno che verrà, condotto da Amadeus e trasmesso in diretta su Rai 1, che tornerà in onda anche quest'anno in diretta da Terni.

Lo scorso anno, lo show di Amadeus ha letteralmente sbancato gli ascolti del prime time del 31 dicembre, con una media di oltre 8 milioni di spettatori contro una media di poco inferiore ai tre milioni registrata dallo speciale del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.