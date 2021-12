Barbara D'Urso assente a Pomeriggio 5 dall'inizio di questa settimana e i fan, nel corso delle ultime ore, si sono chiesti che fine abbia fatto la conduttrice partenopea, che da ben 14 anni tiene in mano le redini del talk show di Canale 5. In questi giorni, infatti, al timone della trasmissione vi è la giornalista e conduttrice tv Simona Branchetti, volto noto del Tg 5. A fare un po' di chiarezza su quanto sta accadendo in questi giorni, ci ha pensato Barbara d'Urso stessa che sui social ha precisato di non aver contratto il Covid-19.

Il talk show Pomeriggio 5 in onda senza Barbara d'Urso: ecco cosa succede a Mediaset

Nel dettaglio, dallo scorso lunedì c'è stata una rivoluzione al timone di Pomeriggio 5. Il talk show feriale in onda tutti i giorni su Canale 5 non è più nelle mani di Barbara d'Urso, la quale ha salutato il suo pubblico lo scorso venerdì pomeriggio, con la sua ultima puntata del 2021.

Al timone di Pomeriggio 5 News adesso vi è Simona Branchetti, volto noto del Tg 5, che già questa estate aveva fatto il suo debutto al timone della versione estiva di Mattino 5, riscuotendo un buon successo dal punto di vista auditel.

Ebbene, di fronte ai commenti preoccupati dei fan che si sono chiesti come mai ci fosse stato questo cambio conduzione, la conduttrice partenopea ha scelto di fare chiarezza e lo ha fatto sul suo profilo ufficiale Instagram.

La verità di Barbara d'Urso su Pomeriggio 5

Barbara d'Urso innanzitutto ha precisato di non essersi ammalata di Covid-19, così come qualcuno aveva ipotizzato sul web, ma di aver semplicemente "staccato la spina" dagli impegni quotidiani che la vedono protagonista nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

"Non ho il Covid, sto benissimo.

Tamponi negativi, sono piena di vaccini. Sto una favola", ha subito precisato la conduttrice di Pomeriggio 5 rispondendo poi al perché in questo periodo non è in tv con la sua popolare trasmissione quotidiana.

"Da 14 anni Pomeriggio 5 va in vacanza e anch'io vado in vacanza", ha ammesso d'Urso aggiungendo che per lei il periodo natalizio è sacro e va trascorso in famiglia.

Quando ritornerà Barbara d'Urso in tv

Tuttavia, a differenza degli anni precedenti, quando Mediaset decideva di cambiare la programmazione del daytime, lasciando spazio alla messa in onda di film in daytime al posto di Mattino 5 e Pomeriggio 5, quest'anno hanno scelto di continuare ad informare il pubblico.

Ecco allora che, fino al prossimo gennaio, le due trasmissioni andranno avanti nella loro versione natalizia denominata "News". Tuttavia i fan di Barbara d'Urso possono stare tranquilli, perché la conduttrice tornerà in onda da gennaio al timone di Pomeriggio 5.