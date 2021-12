Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che racconta i dolori e gli amori di due famiglie dell'alta moda di Los Angeles. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 6 all'11 dicembre 2021, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, su Canale 5 a partire dalle 13:40 (la domenica dalle 14:05).

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla felicità ritrovata di Brooke e Ridge, sul trasferimento di Quinn a casa di Wyatt, sulle confidenza fra Finn e Thomas, sui dubbi di Liam e sulle allucinazioni di Thomas.

Thomas si confida con Finn

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Brooke e Ridge si ritaglieranno del tempo da trascorrere insieme per riflettere sul loro passato e sul meraviglioso futuro che li attende. Nel frattempo, Zende cercherà di capire quali sentimenti Zoe prova nei confronti dell'avvocato Carter. Dopo aver litigato con Eric ed essere stata cacciata da casa da lui, Quinn si autoinviterà a casa del figlio Wyatt e della compagna Flo. Lì, la donna attenderà con ansia che il marito la perdoni e la inviti a ritornare nuovamente a villa Forrester. Finn e Thomas riusciranno finalmente ad avere un dialogo amichevole e costruttivo. I due uomini si ritroveranno a parlare degli ultimi avvenimenti accaduti in famiglia per poi discutere dello strano comportamento di Liam.

Thomas approfitterà dell'occasione per descrivere Spencer come una persona poco meritevole e dai comportamenti ambigui. La conversazione poi si sposterà su Hope e sull'interesse che Thomas prova ancora per lei. Finn chiederà a Forrester se per caso Hope gli abbia dato dei segnali che potessero fargli capire che era intenzionata a lasciare Liam e a stare con lui.

Thomas parla con il manichino

Finito il colloquio con Thomas, Finn racconterà a Steffy di aver notato delle strane assenze in suo fratello mentre stava discutendo con lui. La figlia di Ridge rimarrà molto sorpresa dalle parole del medico e non riuscirà a credere che il fratello possa avere questi vuoti. Nel frattempo, Liam continuerà a pensare che Finn non abbia buone intenzioni nei confronti di Steffy, senza sapere che quest'ultima sta confidando a suo padre di essere realmente interessata al medico.

Hope incontrerà Steffy e le dirà di essere molto felice che lei abbia ritrovato finalmente la serenità al fianco di Finn. Thomas continuerà ad avere delle allucinazioni che lo porteranno ad avere veri e propri colloqui con il manichino simile ad Hope. Quinn tenterà di convincere Ridge della sua buona fede per poi supplicare Eric di perdonarla e di lasciarla tornare a casa per salvare il loro matrimonio. Dopo aver detto a Finn che Hope vorrebbe tornare con lui, Thomas si giustificherà col medico affermando di riferirsi a qualcosa successa nel passato.