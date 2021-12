Le anticipazioni di Beautiful delle puntate americane si concentrano sulle nuove alleanze che si stanno formando all'interno della famiglia Forrester. Steffy, dopo le sue nozze con Finn, ha dovuto accettare a malincuore la presenza ingombrante di Sheila, che ha rivelato a Finnegann di essere la sua vera madre. Nessuno, però, vuole l'odiata Carter in famiglia. In prima linea contro di lei c'è Steffy, che ha imposto al marito di non vedere Sheila e di non farle incontrare per nessun motivo il piccolo Hayes. John, però, non l'ha ascoltata e in più occasioni ha preferito passare del tempo con sua mamma, così da conoscerla meglio e recuperare il tempo perduto.

Le sue bugie hanno infastidito alquanto Steffy, che lo ha perdonato con rande difficoltà. E poi c'è Hope, che sta vivendo la stessa identica situazione di Finn: intenzionata a frequentare suo padre Deacon - uscito di prigione e tornato a Los Angeles - sta combattendo contro il parere contrario della sia famiglia. Un tweet del profilo ufficiale Bold and Beautiful ha lanciato un'anticipazione con i fiocchi riguardo l'ultima stravagante idea di Sheila.

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Sheila non convince Steffy

Nelle recenti puntate andate in onda in America, Sheila ha spinto Jack a rivelare a Finn di essere il suo vero padre. L'uomo ha sempre tenuto nascosta questa scomoda verità per non rovinare il matrimonio con Li.

A dispetto di ogni previsione, Sheila è tornata sui suoi passi, guadagnando punti agli occhi di suo figlio ma non a quelli di Steffy, costantemente in allerta. Dunque, Sheila non ha usato questo segreto a suo vantaggio, lasciando che Jack parlasse con Finn si sua spontanea volontà.

Il bel gesto di Sheila non ha però convinto Steffy che, negli episodi americani di Beautiful, sta tenendo sotto controllo sia Finn che Hope.

Già, perché la giovane Forrester non vuole assolutamente che Hope frequenti Deacon. Questa ennesima intromissione ha fatto infuriare Hope, stanca di essere sempre controllata dalla sua eterna rivale in amore. Qualcosa, però, sta per cambiare.

Sheila ha un piano per distruggere i Forrester: spoiler Beautiful

La furba Carter sta solo fingendo di essersi redenta.

Il suo obiettivo rimane quello di rientrare a tutti gli effetti nelle dinamiche della famiglia Forrester. Sheila farà di tutto pur di vedere Finn, tanto da fingersi infermiera per intrufolarsi nel reparto dove lavora: che cosa avrà in mente?

A ripotare ordine potrebbe pensarci una delle colonne portanti dei Forrester. Stando infatti alle anticipazioni americane di Beautiful il ritorno di Taylor scombinerà di nuovo le carte. La psichiatra starà ovviamente dalla parte di Steffy e la proteggerà come una leonessa dalle cattive intenzione di Sheila.