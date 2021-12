Le anticipazioni della famosa soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 gennaio su Canale 5, Wyatt Spencer (Darin Brooks) deciderà di rimanere dalla parte di Quinn e andrà da Eric per avere un confronto, ma l'uomo sarà determinato e non vorrà perdonare la donna per le sue malefatte ai danni di Brooke e Ridge. Nel frattempo Carter deciderà di farsi avanti una volta per tutte con Zoe e chiederà alla donna di diventare sua moglie. La giovane non avrà alcun dubbio e accetterà immediatamente la proposta di matrimonio.

Spoiler Beautiful: Carter chiede a Zoe di sposarlo

Nelle prossime puntate di Beautiful, Wyatt si recherà a casa di Eric per sostenere Quinn, ma il Forrester non avrà intenzione di perdonare la donna, al contrario deciderà di rimanere al fianco di Shauna, ma lei non sarà presente durante il confronto. Nel frattempo Zoe sarà desiderosa di chiarire la situazione con Zende, ma i due saranno interrotti dall’arrivo improvviso di Carter e Paris. Successivamente Carter resterà solo con Zoe e chiederà alla donna di sposarlo. La donna sarà assai felice della proposta di matrimonio e accetterà subito di diventare sua moglie. Hope e Steffy, intanto, faranno i complimenti a Zende per il lavoro che sta svolgendo e l’uomo annuncerà il fidanzamento di Carter e Zoe.

Più tardi sarà proprio Carter a confidare a Paris dell'imminente matrimonio con Zoe.

Thomas riabbraccia Douglas

Wyatt e Florence si confronteranno riguardo il ritorno di Shauna a casa di Eric. Fulton dirà a tutti di aver accettato l’invito di Forrester, dopo che l’uomo ha insistito per aiutarla. Frattanto Hope e Steffy noteranno l’atteggiamento positivo di Thomas e si fideranno sempre di più dell’uomo, tanto da fargli vedere il piccolo Douglas.

Più tardi Florence e Wyatt cercheranno di convincere Shauna a lasciare la casetta di servizio di Eric e cercare un’altra sistemazione: inizialmente Fulton sembrerà d’accordo, ma poi cambierà idea senza dire niente a sua figlia. Douglas, intanto, incontrerà suo padre e sarà assai felice di rivederlo. Successivamente Shauna cambierà di nuovo idea e deciderà di andare via dall’appartamento di Eric: l’uomo non prenderà molto bene la decisione improvvisa di Fulton e sarà alquanto dispiaciuto.

Thomas si complimenta con Hope

Shauna si recherà a casa di Florence e Wyatt e incontrerà Quinn. Quest’ultima sarà assai turbata con la sua amica e vorrà avere subito dei chiarimenti. Frattanto Liam consiglierà a Steffy di non fidarsi di Thomas: a detta di Spencer, lo scopo dello stilista sarebbe quello di usare Douglas per avvicinarsi a Hope. Forrester, intanto, andrà a trovare suo figlio e si mostrerà molto disponibile nei suoi confronti, tanto da interessarsi anche ai suoi progressi scolastici, rimanendone assai soddisfatto. Infine, Thomas si complimenterà con Hope per i miglioramenti di Douglas.