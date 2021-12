Nel mese di dicembre 2021 le trame di Beautiful si faranno sempre più avvincenti, anche a causa, dell'instabilità mentale di Thomas. Il giovane sentirà il manichino di Hope ordinargli di uccidere Liam. Quest'ultimo intanto, sarà sconvolto dopo aver scoperto che Thomas ha un manichino con le sembianze di Hope nel suo appartamento. Le cose non andranno bene nemmeno per Quinn, visto che Eric non sembrerà intenzionato a perdonarla.

Beautiful, anticipazioni: Liam scopre il manichino con le sembianze di Hope a casa di Thomas

L'instabilità mentale di Thomas terrà con il fiato sospeso i fan di Beautiful per tutto il mese di dicembre.

Il fratello di Steffy sarà preda di allucinazioni, tanto che crederà che il manichino con le sembianze di Hope abbia preso vita. Il suo strano comportamento verrà notato in primis da Finn, il quale rimarrà basito da alcune frasi del ragazzo in merito a Hope. Il medico mostrerà le sue preoccupazioni a Steffy, ma Thomas riuscirà a far credere alla sorella che ci sia stato un fraintendimento.

Intanto Liam sarà sempre più convinto che Thomas sia ancora ossessionato da Hope e si recherà nel suo appartamento, dove di troverà davanti al manichino con le fattezze di Hope, rimandone sconvolto.

Quinn cerca di riconquistare Eric ma non ha fatto i conti con Shauna

Oltre ai problemi di Thomas, in casa Forrester Eric sarà determinato a divorziare da Quinn.

Il patriarca della famiglia non sembrerà disposto a perdonare la moglie per aver ingannato Ridge e Brooke.

Quinn nel frattempo, accetterà la proposta di Flo e andrà a vivere nella casa sulla spiaggia insieme a lei e a Wyatt. Quinn comunque, non si darà per vinta e vorrà riconquistare Eric. Per questo si presenterà alla Villa, dove scoprirà che Shauna abita proprio lì.

Un vero smacco per la designer di gioielli, che inviterà la sua ex amica ad andarsene. Eric invece, sarà del parere opposto e non vorrà lasciar andar via Shauna.

Il manichino-Hope 'chiede' a Thomas di uccidere Liam

In Beautiful, Liam chiederà spiegazioni a Thomas sul manichino ma non crederà affatto che il giovane Forrester lo stia utilizzando per lavoro.

Dopo aver avuto il confronto con Liam, Thomas udirà la voce proveniente dalla 'bambola-Hope', la quale gli "ordinerà" di uccidere Liam.

Steffy e Hope intanto, venute a conoscenza del fatto che Thomas ha un manichino in casa sua, non sembreranno preoccupate e anzi saranno dell'idea di lasciargli il fantoccio in modo che il giovane tragga ispirazione per il suo lavoro. Liam invece sarà sempre più preoccupato.

Nel corso degli episodi in onda lungo il mese di dicembre, farà la sua comparsa un nuovo personaggio. Si tratta di Paris, la sorella di Zoe. Quest'ultima intanto, riceverà la proposta di matrimonio da Carter.