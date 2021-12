Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa generalmente dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40, anche se il giorno di Natale la soap non andrà in onda.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, Liam esporrà a Finnegan tutta la preoccupazione per il comportamento di Thomas. Quando si recherà a casa sua sarà scioccato quando noterà il manichino con il volto di Hope raffigurato. Inoltre Hope crederà nel cambiamento di Thomas e gli offrirà di lavorare per la sua linea di moda, mentre Zoe suggerirà a Paris di non farsi coinvolgere troppo da quello che le dice Zende.

Charlie non trova lo scatolone contenente il manichino di Hope

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 20 al 24 dicembre, Charlie non si capaciterà di dove possa essere finito lo scatolone, che solo qualche giorno addietro aveva dato a Thomas. Si tratterà dello stesso contenente il manichino di Hope.

Intanto Liam si recherà a casa di Steffy e accidentalmente fermerà un bacio tra Finn e la donna. Successivamente lo Spencer parlerà con il ragazzo di Thomas e della sua ripetuta ossessione verso Hope. Liam non potrà che essere stupito, quando si renderà conto che anche Finn è convinto che la sua fissazione verso di lei non sia stata del tutto sconfitta.

Zoe dice a Paris di non fidarsi troppo di Zende

Secondo le anticipazioni televisive fino al 24 dicembre, Paris inizierà a interessarsi a Zende, tanto da rivelare a Donna quanto sia bello lui. La ragazza però non saprà che pure Zoe prova dei sentimenti per lui e si stupirà quando lei la inviterà a non farsi influenzare completamente da quello che le dice Zende.

Intanto Charlie proverà a trovare il fantoccio con raffigurata Hope e Thomas ribadirà nuovamente di non saperne nulla. Dal canto suo Forrester rifletterà su come riportare nell'azienda il manichino.

Nel frattempo Hope crederà che Thomas non sia più l'uomo manipolatore di un tempo e gli offrirà di lavorare per la sua linea di moda "Hope for the future".

Steffy sarà contenta perchè la sorellastra ha dato un'altra possibilità al fratello, ma temerà la possibile reazione di Liam.

In tutto questo Finn rivolgerà a Liam la domanda se Thomas possa essere un pericolo per qualcuno. Lo Spencer non potrà che rispondere in maniera affermativa e si recherà a casa del ragazzo per confrontarsi con lui.

Hope e Steffy dicono a Zende che Thomas lavora per la Logan

In base agli spoiler della prossima settimana, Liam giungerà presso l'abitazione di Thomas e rimarrà senza parole quando scoprirà il manichino simile in tutto e per tutto a Hope.

Spencer non potrà che essere scioccato nel vedere che quello che da lui ipotizzato con Finn era purtroppo vero. Infine Hope e Steffy riferiranno con grande gioia a Zende che Thomas è stato assunto nella linea di moda della ragazza. Le due saranno contente nell'appurare tutti i miglioramenti che a loro dire sta avendo l'uomo.