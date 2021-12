Nuovo spazio con le anticipazioni su Beautiful, la popolare soap opera ambientata in una casa di moda sulle colline di Hollywood. Le trame delle puntate in onda a fine dicembre negli Usa svelano che Brooke Logan si avvicinerà pericolosamente a Deacon Sharpe mentre qualcuno tramerà alle sue spalle. Zende Forrester, invece, vorrà sposare Paris Buckingham.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Taylor e Sheila alleate per distruggere Brooke

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre sulla Cbs annunciano inedite novità.

In dettaglio, Deacon (Sean Kanan) assisterà ad un furente scontro tra Sheila (Kimberlin Brown) e Brooke (Katherine Kelly Lang). Per questo motivo, il padre di Hope deciderà d'intervenire per fermare gli animi delle due donne. In questo frangente, Sharpe prenderà le difese di Logan, cosa che non andrà a genio alla madre di Finn.

A tal proposito, la donna avrà intenzione di trovare un alleato per sconfiggere per sempre Brooke. Per questo motivo, Carter deciderà di recarsi nell'ufficio di Taylor, proponendole un'alleanza per distruggere la nemica. I portali americani annunciano che Logan cadrà inconsapevolmente nella trappola delle due donne in occasione delle festività del 31 dicembre.

Zende vuole chiedere la mano a Paris

Ma non ci saranno solo scontri, in quanto gli spoiler di Beautiful in onda nel 2022 sui teleschermi di Canale 5 annunciano che una storia d'amore prenderà il volo. Zende, infatti, avrà intenzione di chiedere la mano a Paris durante i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno. Il giovane stilista crederà che la sorella di Zoe sia la donna giusta per lui e per l'occasione avrà l'anello perfetto da metterle al dito, disegnato da Quinn (Rena Sofer).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal proposito, Forrester farà sapere alla Buckingham di avere preparato qualcosa di speciale per la notte di Capodanno. Per questo motivo, la ragazza sospetterà che il fidanzato abbia intenzione di chiederla in sposa.

Brooke e Deacon insieme per il nuovo anno

Purtroppo i propositi amorosi di Zende potrebbero scontrarsi con un'altra realtà.

Paris sbalordirà Carter con una rivelazione dopo averlo informato sulla proposta di nozze di Zende. Si presume che la ragazza rivelerà all'avvocato di aver sviluppato dei sentimenti per lui.

Nel frattempo, Brooke si ritroverà da sola con Deacon, dove ripercorreranno i momenti che hanno segnato la loro relazione. Un momento che porterà i due a festeggiare il nuovo anno con un incredibile colpo di scena. Quale?

Non ci resta che attendere nuovi sviluppi su questa intricata story-line ambientata a Los Angeles.