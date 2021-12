Tante novità accadranno a Beautiful nel corso delle nuove puntate che i telespettatori italiani avranno modo di vedere nel 2022 sui teleschermi di Canale 5.

Le trame provenienti dagli Usa annunciano Ridge Forrester (Thorsten Kaye) minaccerà di cacciare Hope Logan (Annika Noelle) dalla sua proprietà. Un ultimatum che scatenerà le furie di Brooke. Taylor Hayes, invece, riabbraccerà i figli Steffy e Thomas dopo aver fatto ritorno a Los Angeles.

Beautiful: Deacon immagina una vita insieme a Brooke e sua figlia

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse dal 6 al 10 dicembre negli Usa raccontano che Liam (Scott Clifton) chiederà a suo padre un consiglio su Deacon, tornato a Los Angeles per stare vicino a Hope.

Bill, a questo punto, informerà il figlio che farebbe meglio a tenere Sharpe lontano da sua moglie e le sue bambine visto che non prova simpatia per lui a causa del suo passato burrascoso.

Deacon, nel frattempo, apparirà molto fiducioso sul suo futuro dopo aver visto l'ex prendere le sue difese con Ridge. Nonostante abbia ammesso di non voler causare problemi al suo matrimonio con lo stilista, l'ex detenuto inizierà a immaginarsi a una vita insieme a sua figlia e Brooke.

Dall'altro canto, Sheila non sarà per niente contenta dell'avvicinamento di Deacon a madre e figlia Logan. Anzi, apparirà verde d'invidia visto che lei non ha ancora fatto nessun progresso con Finn.

Ridge dà un ultimatum a Hope

Nelle puntate Usa di Beautiful, Ridge minaccerà di cacciare Hope fuori dalla sua proprietà se non prende le distanze da Deacon. Un ultimatum che arriverà alle orecchie di Brooke, che apparirà furiosa. La moglie di Liam chiederà di scegliere tra lei e Ridge alla madre in quanto stufa di non poter vedere suo padre in completa libertà.

Per questo motivo, Brooke e suo marito avranno una furente lite. La Logan informerà suo marito che non ha nessun diretto di prendere decisioni in merito a sua figlia, senza prima consultarla. Ma Ridge non apparirà disposto a cambiare la sua posizione, tanto che il rapporto tra i due arriverà ad un punto morto.

Taylor fa ritorno a Los Angeles

Steffy e Thomas, nel frattempo, si troveranno a parlare di quanto sia stato felice crescere in una famiglia con una madre e un padre amorevoli come Taylor e Ridge.

Infine ci sarà il colpo di scena: la dottoressa Hayes farà ritorno a Los Angeles. Una ricomparsa che metterà in discussione il matrimonio nuovamente in bilico tra Brooke e suo marito.