Sarà un Natale da single per Belen Rodriguez? Stando a quello che si vocifera sul web da tempo, la showgirl sarebbe sempre più lontana dal compagno Antonino. Anche l'esperto di Gossip Alessandro Rosica ha confermato che la coppia non è ancora riuscita a risolvere i problemi che hanno causato la loro profonda crisi, anzi si ipotizza che presto potrebbe esserci la rottura definitiva. L'argentina, intanto, scherza con le amiche su Instagram allontanando qualsiasi chiacchiera su un possibile secondo matrimonio: "Ho già dato".

Aggiornamenti sul privato di Belen

Sono mesi che sul web e sulle riviste di gossip non si parla d'altro che del gelo che è calato tra due neo genitori: Belen e Antonino sono distanti e non fanno nulla per nasconderlo.

La sera del 21 dicembre, poi, ci ha pensato Alessandro Rosica ad aggiornare i curiosi sulla chiacchierata coppia, e le indiscrezioni che ha riportato non sono buone.

L'esperto di cronaca rosa, infatti, nelle scorse ore ha detto: "I due sono in profonda crisi, vicini a quella totale. Lui, inoltre, è lontanissimo dalla famiglia Rodriguez".

Spinalbese, dunque, non avrebbe buoni rapporti con i suoceri e i cognati, tant'è che è da tantissimo tempo che non si fa vedere il loro compagnia pubblicamente.

Non si conoscono ancora le cause di questo allontanamento ma, stando a sentire persone vicine ai due, è difficile pensare che presto ci sia un lieto fine, soprattutto a fronte della freddezza reciproca che c'è da mesi.

La frecciatina di Belen su Instagram

Antonino è sparito anche dalla vita social di Belen: sono mesi, infatti, che l'argentina non condivide video o foto con il compagno, e questo non è sicuramente un buon segno visto che quando erano felici si scambiavano continue dediche su Instagram.

L'altra sera, inoltre, la bella Rodriguez è apparsa nelle Stories di una sua amica, che l'ha registrata mentre montava una nuova culla per Luna Marì.

"Sa fare proprio tutto, è una donna da sposare", ha detto Patty nel filmato che anche la soubrette ha condiviso sul proprio account nelle scorse ore.

"No no, ho già dato", ha risposto la 36enne all'eventualità di convolare a nozze per la seconda volta dopo la separazione burrascosa con Stefano De Martino.

Un anno d'amore per Belen e Spinalbese

Sono tanti e a volte contrastanti i gossip che circolano in questo periodo sulla vita privata di Belen. Alcuni giornalisti sostengono che la soubrette sia in crisi nera con il compagno e che presto verrà annunciata la rottura, altri credono alla smentita che ha fatto l'argentina qualche settimana fa ("Io e Antonino non ci siamo mai lasciati") e pensano che durante le festività tutto tornerà come prima.

Un dato di fatto, però, è che Spinalbese non condivide più la casa con la bella Rodriguez: lei, infatti, continua a pubblicare Instagram Stories notturne in cui mostra che al suo fianco nel letto c'è il piccolo Santiago.

Quando il parrucchiere ha avuto un problema di salute che l'ha costretto in ospedale per una decina di giorni, la presentatrice di Tu sì que vales non si è esposta pubblicamente neppure una volta per dimostrargli affetto e vicinanza: secondo i fan, questa freddezza potrebbe derivare da motivazioni serie e che non sono ancora state rese note.

Insomma, Belen non parla ma i suoi comportamenti sembrano confermare le indiscrezioni che da tempo impazzano sul suo conto: Antonino è lontano e i loro unici incontri sarebbero brevi ed esclusivamente per amore della figlia Luna Marì, nata lo scorso luglio a meno di un anno di distanza dal chiacchierato colpo di fulmine che ha avuto per protagonisti l'argentina e il ligure.